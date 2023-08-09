Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Краснооктябрьский районный суд Волгограда до 7 октября арестовал 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве девятимесячного сына, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
«Постановлением суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 октября 2023 года», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой.
По версии следователей, девушка оставила сына в квартире дома по Автомагистральной улице. После этого она ушла, заперев входную дверь и лишив ребенка необходимого ухода. Его тело 7 августа обнаружила бабушка.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).