В Волгограде возбуждено уголовное дело после убийства девятимесячного ребенка

Управление Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту убийства девятимесячного ребенка. Об этом во вторник, 8 августа, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По версии следователей, 3 августа 24-летняя жительница Волгограда оставила своего девятимесячного сына в квартире дома по Автомагистральной улице. После этого она ушла, заперев входную дверь и лишив ребенка необходимого ухода. В результате он скончался.

7 августа тело ребенка обнаружила бабушка.

Женщину задержали, по делу назначен ряд судебных экспертиз. Следователь намерен ходатайствовать перед судом об аресте.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Ранее, 4 августа, 27-летняя жительница Приморья изрезала своего двухлетнего сына фрагментами стеклянной бутылки. В результате малыш получил раны рук и спины. Убить его помешали сотрудники полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу.