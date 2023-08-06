Подруга рассказала о девушке, изрезавшей «розочкой» двухлетнего сына

Женщина, попытавшаяся зарезать своего двухлетнего сына в Приморье, не в первый раз подняла на него руку. Об этом «Известиям» 6 августа рассказала подруга задержанной Ксения Макаренко.

Инцидент произошел в городе Большом Камне 4 августа. В Сети распространилось видео, на котором 27-летняя девушка несколько раз ударила ребенка фрагментом стеклянной бутылки, так называемой розочкой. В результате малыш получил раны рук и спины. Убить его помешали сотрудники полиции.

Как рассказала подруга девушки, биологический отец ребенка живет в Корее. В тот день между парой произошел конфликт, после которого и случилась трагедия. При этом сама девушка на тот момент уже встречалась с другим мужчиной.

«Она написала мне сообщение, что сына убила. Я начала писать, звонить, она трубку не брала, потом сказала, что всё в порядке. Я списывалась с ее парнем, он попросил вызвать полицию», — рассказала Макаренко.

По ее словам, девушка уже не в первый раз проявляет агрессию к ребенку. Кроме того, иногда она злоупотребляла алкоголем.

В управлении СК по Приморскому краю ранее сообщили, что в отношении 27-летней матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Ее заключили под стражу.

В мае в Саратовской области женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно за убийство новорожденного. Трагедия произошла 28 ноября прошлого года в Калининске.