Жительницу Саратовской области приговорили к трем годам условно за убийство младенца
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- Жительницу Саратовской области приговорили к трем годам условно за убийство младенца
В Саратовской области женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно за убийство новорожденного. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Трагедия произошла 28 ноября прошлого года в Калининске. Женщина родила ребенка в домашних условиях, не обращаясь в медицинские учреждения. Сразу после родов она перекрыла новорожденному доступ к кислороду, в результате чего он умер.
Тело ребенка было обнаружено 21 декабря в лесополосе Калининского района.
37-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).
Ранее, 24 апреля, в Москве нашли труп ребенка с ножевыми ранениями в туалете вагона электропоезда на станции Андроновка (Казанское направление). Было возбуждено уголовное дело. На следующий день мать младенца арестовали.