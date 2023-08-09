ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении

На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили ведение наступательных действий, сообщил 9 августа в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, тем самым данные отряды улучшили свое тактическое положение.

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение», — сказал он.

Конашенков добавил, что за сутки российской армии удалось отразить шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР) и урочища Маньковка в Харьковской области.

Накануне сообщалось, что штурмовые отряды Западной группировки войск заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

До этого, 7 августа, Конашенков сообщил, что на купянском направлении в ходе наступательных действий было улучшено положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. Так, за трое суток продвижение ВС РФ на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника.

В тот же день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский отметил, что российская армия захватила семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны, а также разгромила роту пехоты противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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