Карта спецоперации на Украине 7 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении в ходе наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. За трое суток продвижение ВС РФ на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км глубину обороны противника.

В районах Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР отражены 12 контратак ВСУ. Нанесено поражение ВСУ в районах Купянска, Котляровки и Берестового Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На запорожском направлении отражены три атаки противника в районах Успеновки и Работино Запорожской области. В районе Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Нанесено поражение ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области. За сутки уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На донецком направлении отражена атака ВСУ в районе Белогоровки ДНР. Нанесено поражение противнику в районах Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР. Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На южнодонецком направлении отражена атака противника в районе Урожайного ДНР. Нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Нанесено поражение противнику в районах Райгородки, Петровского, Площанки и Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожено более 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении уничтожено до 20 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 165 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 116 единиц специальной военной автомобильной техники.