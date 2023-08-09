Пожар вспыхнул на 12-м этаже многоквартирного дома в Красногорске

В Красногорске Московской области на 12-м этаже многоквартирного дома вспыхнул пожар, сообщил в среду, 9 августа, источник «Известий»

Возгорание произошло в доме на Подмосковном бульваре, уточнил собеседник.

На кадрах с места событий, оказавшихся в распоряжении «Известий» видно, как из окна квартиры идет густой черный дым и вырываются языки пламени.

На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее в этот день стало известно о том, что в результате пожара в жилом доме в Заметчинском районе Пензенской области погибла женщина. Уточнялось, что сам пожар произошел накануне в селе Малая Ижмора.