Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Пензенской области
В Заметчинском районе Пензенской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел 8 августа в селе Малая Ижмора. На улице Первомайской загорелся деревянный жилой дом.
В результате погибла женщина, ею оказалась 45-летняя хозяйка дома, пишет информагентство. Площадь возгорания составила 55 кв. м, строение выгорело полностью.
В тушении были задействованы пять человек и две единицы техники. Обстоятельства устанавливаются.
В тот же вечер пожилой мужчина погиб в результате пожара в пятиэтажном доме в Якутске. Специалисты устанавливают причины возгорания.