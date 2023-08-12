13 августа — День строителя 2023: когда и как отмечают праздник

В России во второе воскресенье августа отмечают День строителя — праздник специалистов, обеспечивающих людей жильем и инфраструктурой. В 2023 году торжество приходится на 13 августа. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День строителя – 2023: история праздника

Во времена СССР труд строителей почитали очень высоко. Возведение новых зданий и сооружений шло полным ходом: строилась Байкало-Амурская магистраль, в работу вводили предприятия и практически в каждом городе страны появлялись многопанельные дома, впоследствии получившие простонародное название «хрущевки».

Во время посещения строительства Жигулевской ГЭС Никита Хрущев, занимавший тогда пост секретаря ЦК КПСС, был настолько впечатлен масштабами работы, что предложил учредить знаменательный день.

День строителя решили праздновать во второе воскресенье августа. Впервые торжественные мероприятия прошли 12 августа 1956 года. Ко дню праздника приурочили открытие стадиона «Лужники» в Москве. С тех пор презентация новых городских объектов в дату торжества стало традицией.

В российском законодательстве праздник закрепили за той же датой. В 2011 году он приобрел федеральное значение.

День строителя – 2023: традиции

Праздник строителей всегда сопровождается крупными торжественными мероприятиями. В крупных городах открывают новые объекты инфраструктуры и культурные учреждения, проходят тематические концерты. С трибун и сцен строителей поздравляют официальные лица, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса.

У самих виновников торжества есть несколько особых традиций. Так, новичков по случаю праздника посвящают в профессию — предлагают съесть кусочек хлеба с солью в ознаменование «пуда соли» и подержать руки над чашей с огнем, чтобы быть готовыми к «горящей» работе. Затем новоиспеченный коллега произносит клятву строителя, и по его каске легко постукивают кирпичом.

В промышленных городах проходят выставки строительной техники, а сами строители приглашают жителей на тематические мастер-классы.

День строителя – 2023: как поздравить

В знаменательную дату поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателе и студентов профильных образовательных учреждений. В поздравлениях виновникам торжества напоминают о важности их труда и желают осуществления всех планов, как в работе, так и в жизни.

Строителям часто дарят тематические сувениры и необходимые предметы экипировки. Пригодится специалисту и хорошая ручка, внешний аккумулятор, термос или фонарик.

В России 1 августа отмечали День инкассатора — праздник специалистов, берущих на себя ответственность за перевозку крупных денежных средств. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.