Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Общество
В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Политика
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Мир
Нигер второй раз допустил дефолт по гособлигациям
Общество
На фестивале в Выборге выбрали лучшие российские фильмы 2023 года
Мир
Расследование дела Хантера Байдена перевели на уровень спецпрокурора
Наука и техника
Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone и смарт-часами в рабочих целях
Мир
YouTube заблокировал канал американского экс-разведчика Скотта Риттера
Общество
«Ростех» представил Су-57 в виде «механизированного монстра»
Мир
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Сюжет:

13 августа — День строителя 2023: когда и как отмечают праздник

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России во второе воскресенье августа отмечают День строителя — праздник специалистов, обеспечивающих людей жильем и инфраструктурой. В 2023 году торжество приходится на 13 августа. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День строителя – 2023: история праздника

Во времена СССР труд строителей почитали очень высоко. Возведение новых зданий и сооружений шло полным ходом: строилась Байкало-Амурская магистраль, в работу вводили предприятия и практически в каждом городе страны появлялись многопанельные дома, впоследствии получившие простонародное название «хрущевки».

Во время посещения строительства Жигулевской ГЭС Никита Хрущев, занимавший тогда пост секретаря ЦК КПСС, был настолько впечатлен масштабами работы, что предложил учредить знаменательный день.

Загородные просторы: физлица смогут открывать эскроу-счета на строительство домов
Это облегчит получение ипотеки на загородное жилье, считает Минстрой

День строителя решили праздновать во второе воскресенье августа. Впервые торжественные мероприятия прошли 12 августа 1956 года. Ко дню праздника приурочили открытие стадиона «Лужники» в Москве. С тех пор презентация новых городских объектов в дату торжества стало традицией.

В российском законодательстве праздник закрепили за той же датой. В 2011 году он приобрел федеральное значение.

День строителя – 2023: традиции

Праздник строителей всегда сопровождается крупными торжественными мероприятиями. В крупных городах открывают новые объекты инфраструктуры и культурные учреждения, проходят тематические концерты. С трибун и сцен строителей поздравляют официальные лица, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса.

У самих виновников торжества есть несколько особых традиций. Так, новичков по случаю праздника посвящают в профессию — предлагают съесть кусочек хлеба с солью в ознаменование «пуда соли» и подержать руки над чашей с огнем, чтобы быть готовыми к «горящей» работе. Затем новоиспеченный коллега произносит клятву строителя, и по его каске легко постукивают кирпичом.

«Жилья мы столько вообще никогда не строили»
Владимир Путин на совещании поддержал продление льготной ипотеки и объяснил повышение ключевой ставки

В промышленных городах проходят выставки строительной техники, а сами строители приглашают жителей на тематические мастер-классы.

День строителя – 2023: как поздравить

В знаменательную дату поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателе и студентов профильных образовательных учреждений. В поздравлениях виновникам торжества напоминают о важности их труда и желают осуществления всех планов, как в работе, так и в жизни.

Строителям часто дарят тематические сувениры и необходимые предметы экипировки. Пригодится специалисту и хорошая ручка, внешний аккумулятор, термос или фонарик.

В России 1 августа отмечали День инкассатора — праздник специалистов, берущих на себя ответственность за перевозку крупных денежных средств. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023