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1 августа — День инкассатора: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В России в первый день августа отмечают День инкассатора — праздник специалистов, которые осуществляют транспортировку наличных денег и других материальных ценностей. Их работа сопряжена с большой ответственностью, а зачастую и опасностью. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» освещают историю и традиции знаменательной даты.

День инкассатора 2023 — история праздника

Корнями профессия уходит на много веков назад, ведь необходимость в перевозке денег существовала еще у наших далеких предков. Владельцы богатств нанимали специальных людей, сопровождающих и охраняющих делегацию с ценным грузом.

Официальным днем рождения новой профессии считают 1 августа 1939 года. Именно тогда при Госбанке СССР появилась служба инкассации.

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В 1988 году было учреждено Российское объединение инкассации — «Росинкас», впоследствии ставшее частью системы Банка России. На сегодняшний день «Росинкас» является самым крупным перевозчиком денег и ценностей. Финансовые организации, у которых нет собственной инкассационной службы, в большинстве случаев обращаются к его услугам.

День инкассатора 2023 — традиции праздника

На официальном уровне торжество не закреплено, однако сотрудники инкассационных служб отмечают знаменательный день корпоративами и другими торжественными встречами. Руководство награждает лучших сотрудников премиями и грамотами, устраивает праздничные застолья и концерты.

СМИ знакомят читателей и зрителей с особенностями профессии инкассатора, показывают кадры исторической хроники.

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День инкассатора 2023 — как поздравить

В день праздника поздравляют как сотрудников инкассационной службы банков, так и работников частных компаний. В поздравлении принято отмечать высокую степень ответственности, которую берут на себя инкассаторы, их профессионализм и строгую подготовку.

27 июля в России отмечали День работника МФЦ — праздник людей, обеспечивающих оказание услуг во множестве сфер жизни гражданина РФ. С праздником сотрудников московских центров поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

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