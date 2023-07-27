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Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Собянин: ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тыс. москвичей
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) и отметил, что ежедневно за госуслугами обращаются около 70 тыс. жителей столицы. Об этом в четверг, 27 июля, говорится в Telegram-канале чиновника.

По словам мэра, каждый при обращении в центры госуслуг получает индивидуальный подход, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что сотрудники центров госуслуг принимают участие в различных социально значимых для столицы проектах, уточняет сайт aif.ru. В частности, они помогают горожанам подготовиться к прохождению обследования в павильонах «Здоровая Москва», отмечает «Москва 24». Кроме того, они встречают посетителей и решают возникшие немедицинские вопросы в городских медицинских учреждениях.

Помимо этого сотрудники центров госуслуг организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные» в парках столицы, а также работают администраторами во флагманских центрах больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщает сайт kp.ru.

Собянин поблагодарил работников центров за сервис «высшего уровня», отзывчивость и профессионализм, пишет НСН.

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20 июля стало известно, что с 1 сентября обращения в любые органы федеральной, региональной или муниципальной власти можно будет отправить через единый портал обратной связи на «Госуслугах». Это сервис в формате единого окна, который тестируется с 2021 года и сейчас работает в ограниченном режиме.

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