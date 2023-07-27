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Охранная грамотность: ЦБ усилит контроль за банковскими ячейками

Какие требования и условия должны будут соблюдать финорганизации для предоставления таких услуг
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Центробанк поддержит разработку требований к хранению денег в индивидуальных банковских сейфах. Об этом говорится в ответе регулятора на обращение депутатов Госдумы, с которым ознакомились «Известия». Они попросили ЦБ регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к ячейкам, отмечая, что в России участились случаи хищения денег и ценностей из таких хранилищ. Сейчас это наименее регулируемая и почти не контролируемая часть банковских услуг, полагают и эксперты.

Четкие требования

Центробанк готов усилить требования к хранению денег и иных материальных ценностей в индивидуальных банковских сейфах (ИБС). Об этом говорится в ответе регулятора на письмо депутата Госдумы Александра Якубовского. С копией документа ознакомились «Известия».

«Банк России полагает возможным поддержать предложение о целесообразности обсуждения вопроса об установлении требований к условиям хранения ценностей клиентов в индивидуальных сейфах (ячейках сейфа) в банках», — говорится в ответе.

«Известия» направили запрос в ЦБ о подробностях возможного обсуждения инициативы.

Ранее, как писали «Известия», парламентарии попросили Центробанк регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к ИБС. Поводом для обращения стала информация о кражах из подобных хранилищ, отмечалось в документе. Так, около $1 млн было похищено из ячеек одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга — СИАБ, возбуждено два уголовных дела.

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При этом спрос на услуги хранения ценностей в сейфах остается стабильным, сообщили «Известиям» в крымском РНКБ, «Открытии» и «Зените». В МКБ отметили рост интереса к ИБС в 2023 году, а в ОТП Банке, наоборот, — некоторый спад.

— Деятельность таких финорганизаций должна быть регламентирована так, чтобы исключить возможную халатность, но не в ущерб банковской тайне и приватности клиентов, — сказал «Известиям» Александр Якубовский.

Пока в России сейфовые ячейки — наименее регулируемая и контролируемая часть банковских услуг, отметил руководитель компании Itleaders Егор Клопенко. При этом за рубежом действуют нормы и правила, регулирующие процесс выдачи ценностей из таких хранилищ, добавил юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

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По мнению эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, наиболее пристального внимания требуют правила доступа сотрудников кредитных организаций к ячейкам, а также информационная безопасность и системы сигнализации, которые действуют для предупреждения соответствующих хищений.

— Регламент должен включать не только наличие охранной системы и видеонаблюдения, но и жестко регулировать их качество, обеспечивать создание приватных кабинетов для клиентов, — подчеркнул Александр Якубовский.

Основная проблема сегодня — игнорирование банками принципов безопасности из-за отсутствия четких правил, отметил член Ассоциации адвокатов России Шамиль Султанов. Нередко в помещениях с ячейками отсутствует видеонаблюдение и охранные системы, что позволяет злоумышленникам быстро вскрывать десятки сейфов.

— Создание регламента, который будет учитывать все риски, позволит обеспечить защиту прав клиентов, пользующихся таким видом банковских услуг, — сказал юрист.

Игнорирование регламента должно караться санкциями для банка, а суды должны занимать позицию пострадавшего клиента, уверен он.

Гарантии и конфиденциальность

В крупнейших российских финансовых организациях заявили «Известиям», что гарантируют конфиденциальность при закладке ценностей в ИБС. Это означает, что никто, кроме арендатора ячейки, не знает, что именно там хранится: ценности, наличные денежные средства, ценные бумаги, драгоценности, документы, подчеркнули в банке «Дом.РФ». Там также напомнили, что ячейку можно арендовать для проведения ипотечной или сторонней сделки.

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При этом игроки рынка заявили, что обеспечивают высокий уровень безопасности сейфов. ИБС находятся в отдельных особо охраняемых помещениях с ограниченным доступом, оборудованных сигнализацией, заявили в банке «Открытие».

— Кредитная организация несет ответственность за соблюдение всех процедур доступа к ячейке и сохранность самого сейфа, обеспечивая защиту ИБС, — сказали «Известиям» в «Зените». — Это подразумевает спецпомещение под охраной, две двери с кодовыми замками и видеонаблюдением, вход исключительно по журналу записи осуществляется владельцем ИСБ в сопровождении сотрудника банка.

ОТП Банк строго придерживается положений действующего законодательства, в том числе норм ГК РФ, которые регулируют хранение ценностей в ИБС, сказали в кредитной организации. При этом там добавили, что готовы следовать новым рекомендациям, если требования к организации хранения ценностей будут ужесточены. В банке «Зенит» заявили, что инициатива депутатов об ужесточении требований к хранению денег в ячейках требует обсуждения в банковском сообществе.

При этом, по мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Сергея Учителя, клиент должен выбирать между сохранением анонимности предмета хранения и рисками, доказывания, что конкретно передавалось на хранение. Он напомнил, что есть и услуга по хранению конкретных ценностей — она в полной мере защищает граждан от краж, потому что не потребуется доказывать, какие материальные ценности и в каком объеме переданы банку.

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