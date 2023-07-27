Охранная грамотность: ЦБ усилит контроль за банковскими ячейками

Центробанк поддержит разработку требований к хранению денег в индивидуальных банковских сейфах. Об этом говорится в ответе регулятора на обращение депутатов Госдумы, с которым ознакомились «Известия». Они попросили ЦБ регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к ячейкам, отмечая, что в России участились случаи хищения денег и ценностей из таких хранилищ. Сейчас это наименее регулируемая и почти не контролируемая часть банковских услуг, полагают и эксперты.

Четкие требования

Центробанк готов усилить требования к хранению денег и иных материальных ценностей в индивидуальных банковских сейфах (ИБС). Об этом говорится в ответе регулятора на письмо депутата Госдумы Александра Якубовского. С копией документа ознакомились «Известия».

«Банк России полагает возможным поддержать предложение о целесообразности обсуждения вопроса об установлении требований к условиям хранения ценностей клиентов в индивидуальных сейфах (ячейках сейфа) в банках», — говорится в ответе.

«Известия» направили запрос в ЦБ о подробностях возможного обсуждения инициативы.

Ранее, как писали «Известия», парламентарии попросили Центробанк регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к ИБС. Поводом для обращения стала информация о кражах из подобных хранилищ, отмечалось в документе. Так, около $1 млн было похищено из ячеек одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга — СИАБ, возбуждено два уголовных дела.

При этом спрос на услуги хранения ценностей в сейфах остается стабильным, сообщили «Известиям» в крымском РНКБ, «Открытии» и «Зените». В МКБ отметили рост интереса к ИБС в 2023 году, а в ОТП Банке, наоборот, — некоторый спад.

— Деятельность таких финорганизаций должна быть регламентирована так, чтобы исключить возможную халатность, но не в ущерб банковской тайне и приватности клиентов, — сказал «Известиям» Александр Якубовский.

Пока в России сейфовые ячейки — наименее регулируемая и контролируемая часть банковских услуг, отметил руководитель компании Itleaders Егор Клопенко. При этом за рубежом действуют нормы и правила, регулирующие процесс выдачи ценностей из таких хранилищ, добавил юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

По мнению эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, наиболее пристального внимания требуют правила доступа сотрудников кредитных организаций к ячейкам, а также информационная безопасность и системы сигнализации, которые действуют для предупреждения соответствующих хищений.

— Регламент должен включать не только наличие охранной системы и видеонаблюдения, но и жестко регулировать их качество, обеспечивать создание приватных кабинетов для клиентов, — подчеркнул Александр Якубовский.

Основная проблема сегодня — игнорирование банками принципов безопасности из-за отсутствия четких правил, отметил член Ассоциации адвокатов России Шамиль Султанов. Нередко в помещениях с ячейками отсутствует видеонаблюдение и охранные системы, что позволяет злоумышленникам быстро вскрывать десятки сейфов.

— Создание регламента, который будет учитывать все риски, позволит обеспечить защиту прав клиентов, пользующихся таким видом банковских услуг, — сказал юрист.

Игнорирование регламента должно караться санкциями для банка, а суды должны занимать позицию пострадавшего клиента, уверен он.

Гарантии и конфиденциальность

В крупнейших российских финансовых организациях заявили «Известиям», что гарантируют конфиденциальность при закладке ценностей в ИБС. Это означает, что никто, кроме арендатора ячейки, не знает, что именно там хранится: ценности, наличные денежные средства, ценные бумаги, драгоценности, документы, подчеркнули в банке «Дом.РФ». Там также напомнили, что ячейку можно арендовать для проведения ипотечной или сторонней сделки.

При этом игроки рынка заявили, что обеспечивают высокий уровень безопасности сейфов. ИБС находятся в отдельных особо охраняемых помещениях с ограниченным доступом, оборудованных сигнализацией, заявили в банке «Открытие».

— Кредитная организация несет ответственность за соблюдение всех процедур доступа к ячейке и сохранность самого сейфа, обеспечивая защиту ИБС, — сказали «Известиям» в «Зените». — Это подразумевает спецпомещение под охраной, две двери с кодовыми замками и видеонаблюдением, вход исключительно по журналу записи осуществляется владельцем ИСБ в сопровождении сотрудника банка.

ОТП Банк строго придерживается положений действующего законодательства, в том числе норм ГК РФ, которые регулируют хранение ценностей в ИБС, сказали в кредитной организации. При этом там добавили, что готовы следовать новым рекомендациям, если требования к организации хранения ценностей будут ужесточены. В банке «Зенит» заявили, что инициатива депутатов об ужесточении требований к хранению денег в ячейках требует обсуждения в банковском сообществе.

При этом, по мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Сергея Учителя, клиент должен выбирать между сохранением анонимности предмета хранения и рисками, доказывания, что конкретно передавалось на хранение. Он напомнил, что есть и услуга по хранению конкретных ценностей — она в полной мере защищает граждан от краж, потому что не потребуется доказывать, какие материальные ценности и в каком объеме переданы банку.