В стеклянном банке: депутаты просят повысить безопасность ячеек для денег

Ответственность банков за хранение денег в ячейках необходимо ужесточить. Об этом говорится в письме депутатов Госдумы от «Единой России» главе ЦБ, которые сообщают «об участившихся случаях воровства» из ячеек. Как отмечают опрошенные «Известиями» юристы, сейчас банки могут не нести никакой ответственности за пропажу ценностей — не каждый их клиент способен доказать, что они там действительно были. Депутаты предлагают установить критерии для финансовых организаций по оказанию услуг хранения.

Банк не отвечает за сохранность

В России участились случаи хищения денег и иных материальных ценностей у физлиц и юрлиц, которые хранятся в банковских ячейках, говорится в письме за подписью депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского в Центробанк.

Депутаты попросили ЦБ регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к банковским ячейкам. Это позволит исключить возможность подобных хищений. Также они предлагают упростить гражданам защиту своих нарушенных прав в суде и ужесточить ответственность кредитных организаций за подобные кражи.

В обращении депутатов приводится пример крупной пропажи из хранилища. Около $1 млн были похищены из ячеек одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга — СИАБ (материалы следствия есть в распоряжении «Известий»). Возбуждено как минимум два уголовных дела, но случаев кражи может быть гораздо больше: следователи установили, что злоумышленнику удалось открыть около десятка ящиков.

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Как рассказал «Известиям» адвокат одного из пострадавших Тимофей Боер, эксперты нашли на замках ячеек следы химических веществ, которые преступник использовал, когда делал дубликат ключа. Также замки сейфов были поцарапаны.

В самом банке «Известиям» заявили, что до окончания предварительного следствия по уголовному делу не могут комментировать обстоятельства, связанные с расследованием. В кредитном учреждении уточнили, что их сейфовые комнаты соответствуют требованиям ЦБ, это подтверждено сертификатами и заключением экспертизы. Помещение депозитария оборудовано необходимыми охранными системами.

— Состояние сейфовой комнаты и соблюдение порядка доступа являются предметом постоянного контроля со стороны банка и компетентных проверяющих органов, — подчеркнули в СИАБ.

Банк России рассмотрит предложения после того, как получит письмо, сообщили «Известиям» в ЦБ. В МВД в ответ на запрос «Известий» сообщили, что не ведут отдельно статистики по кражам из банковских ячеек, и уточнили, что такая информация есть только у самих кредитных организаций.

В 2020 году ЦБ совместно с банковским сообществом разработал «паспорт продукта» для аренды ячейки. В нем подчеркивается, что кредитная организация несет ответственность за доступ к ячейке уполномоченных лиц и за целостность сейфа, но не отвечает за сохранность вещей в нем.

Востребованная услуга

В крупнейших банках «Известиям» заявили, что ячейки пользуются популярностью среди россиян. Всплеск спроса на такой способ хранения наличных был в марте 2022 года, сейчас интерес к ним стабилен, рассказали в кредитных организациях.

— В основном ячейками пользуются клиенты, которые предпочитают максимально консервативный подход к сохранению своих накоплений и ценностей. Также используют для расчетов наличными при проведении сделок, например операций купли-продажи недвижимости. В таких случаях покупатель оставляет деньги в ячейке, а продавец получает доступ к ним после предоставления в банк документов, подтверждающих переход прав собственности на имущество, — пояснили в ПСБ.

Клиент также получает полную конфиденциальность: кредитная организация не проверяет, что владелец ячейки кладет в нее, не составляет опись ценностей, подчеркнули в банке «Зенит». Там уточнили, что несут ответственность за соблюдение всех процедур доступа к ячейке и сохранность самого сейфа.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Банк соблюдает все необходимые нормативы и требования, обеспечивая защиту индивидуального банковского сейфа (ИБС), что подразумевает спецпомещение под охраной, две двери с кодовыми замками и видеонаблюдением, вход исключительно по журналу записи осуществляется владельцем в сопровождении сотрудника банка, — отметили в «Зените».

В ПСБ добавили, что сейфовые ячейки имеют индивидуальные замки и расположены в специально оборудованном, круглосуточно охраняемом помещении. Доступ клиентов в такие помещения осуществляется в присутствии сотрудника банка. Также содержимое сейфа клиент может застраховать.

Защита банковских сейфов — многоступенчатый комплекс охранных средств и мер безопасности, сообщили в крымском РНКБ и ОТП Банке. В последнем подчеркнули: банк обязан возместить клиенту убытки, связанные с хищением ценностей из арендованного сейфа, если не будут доказаны обстоятельства, исключающие его ответственность за причиненный клиенту ущерб.

Судебная практика

Но судебная практика неоднозначна. «Известия» ознакомились с рядом дел о краже из ячеек — исход их был совершенно разным. Так, в 2019 году в Крыму суд постановил вернуть деньги пострадавшему, который смог доказать нахождение $290 тыс. в ячейке. Но в том же году в Петербурге суд отказал в возврате 23 млн рублей истцу, несмотря на то что правоохранительные органы подтвердили факт взлома и кражи. Истец не смог подтвердить, что деньги у него были и он хранил их в ячейке.

Стандартные банковские ячейки могут быть вскрыты за несколько минут, заверил «Известия» специалист бюро НИИ технической экспертизы Петербурга Олег Васильев. По его словам, существуют наборные ключи, которые позволяют вскрыть такие ячейки, либо это можно сделать с использованием систем отмычек.

Он также указал, что в добросовестных банках каждая ячейка должна была подключена к системе охранной сигнализации, и в тот момент, когда злоумышленник открывает не свою дверцу, должен пройти сигнал тревоги.

Если возникают риски пропажи денег из банковских ячеек, это повод, чтобы по крайней мере внимательно изучить ситуацию, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Фото: ТАСС/Константин Веремейчик

— Если такие факты есть, надо смотреть и принимать решения, чтобы они не повторялись, — подчеркнул он.

Уже сейчас существует ГОСТ Р 50862-96, который устанавливает требования к сейфам и хранилищам ценностей, классификацию и методы испытаний, а также распространяется на вновь разрабатываемые, модернизируемые и импортируемые сейфы и хранилища ценностей, напомнил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Банковское оборудование должно быть сертифицировано, это проверят специалисты МВД и ЦБ при открытии кредитной организации.

Застраховать имущество, которое хранится в ячейке, возможно, но эта услуга не пользуется спросом. Во-первых, потому, что для ее оформления банкам пришлось бы раскрывать информацию о своей системе безопасности, режиме охраны объектов, уровне подготовки персонала, разъяснил Сергей Учитель. Во-вторых, поскольку страховщики требуют информацию о вещах, помещенных ячейку, но не все готовы ею делиться.

В качестве законодательных изменений необходимо закрепить обязанность кредитных организаций вести видеосъемку в помещениях, где находятся ячейки, а для работы с содержимым предоставлять клиентам отдельные помещения, в которых соблюдается конфиденциальность и не ведется видеофиксация. В настоящее время многие банки с целью повышения лояльности клиентов уже самостоятельно ввели такую систему обслуживания, добавил Сергей Учитель.