На месте взрыва в Сергиевом Посаде из-под завалов достали трех человек
Из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде достали трех человек. Об этом 9 августа сообщили в минздраве Московской области.
Согласно информации подмосковного ведомства, они находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место ЧП, а затем отправился в больницу, куда доставляют пострадавших.
До этого он заявил, что в результате случившегося на территории предприятия в Сергиевом Посаде под завалами могут оставаться пять человек.
Взрыв на территории Загорскоого оптико-механического завода (ЗОМЗ) произошел ранее в этот день. По данным экстренных служб, в результате случившегося был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс». В экстренных службах уточнили, что причиной взрыва мог стать человеческий фактор.
Согласно актуальной информации «Известий», число пострадавших в результате ЧП возросло до 49 человек. Людей из всех зданий и цехов завода эвакуировали.
В МЧС России добавили, что на месте взрыва проводятся работы по тушению возгорания на площади 50 кв. м.