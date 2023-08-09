Минсельхоз РФ прокомментировал информацию о возможном повышении цен на чай и кофе
Российским потребителям доступны чай и кофе в различных ценовых категориях. Об этом 9 августа заявили в Минсельхозе РФ, комментируя информацию о возможном повышении отпускных цен производителями этих продуктов.
Ранее в этот день «Коммерсантъ» написал, что производители чая и кофе предупредили о повышении цен с сентября. По данным издания, это связано с падением курса рубля и подорожанием импорта. В частности, компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщила о росте отпускных цен на 6–9%.
«На российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях», — приводит сообщение пресс-службы Минсельхоза агентство «Прайм».
Также в ведомстве отметили, что на цену чая, кофе, шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится в России.
7 августа стало известно, что за первое полугодие текущего года оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь снизились на 21% и 10% к уровню 2022 года соответственно. Таким образом, стоимость сельди тихоокеанской неразделанной составляет 62 рубля за 1 кг, а атлантической — 93 рубля за 1 кг. Стоимость филе минтая осталась на уровне 2022 года — 205 рублей за 1 кг, уточнили в ведомстве.