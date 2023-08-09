Здание полиции загорелось в Мытищах
Здание 1-го отдела полиции загорелось на улице Абрамова в подмосковных Мытищах. Об этом в среду, 9 августа, сообщил Telegram-канал «112».
На месте работают пожарные. Открытое горение удалось ликвидировать.
Информация о пострадавших уточняется. Также оценивается степень повреждения здания.
Накануне в Ковровском районе Владимирской области загорелось предприятие по производству акриловых ванн. Площадь возгорания достигла 5,8 тыс. кв. м. На месте работали 30 пожарных и шесть единиц техники. Позднее сотрудники МЧС устранили открытое горение.