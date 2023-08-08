Пожар на предприятии во Владимирской области охватил почти 6 тыс. кв. м

В Ковровском районе Владимирской области крупный пожар произошел на предприятии по производству акриловых ванн. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 10:38 в ГУ МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании по производству акриловых ванн по адресу: Ковровский район, поселок Гигант, ул. Первомайская», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В настоящее время площадь пожара достигла 5,8 тыс. кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

На месте работают 30 спасателей и шесть единиц техники.

Ранее, 6 августа, сильный пожар произошел на фабрике спортивных товаров в подмосковном Дмитрове. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. К тушению возгорания были привлечены 68 человек и 14 единиц техники. О ликвидации пожара в МЧС сообщили утром 7 августа.