Открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области

Сотрудники МЧС устранили открытое горение на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе Владимирской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщило управление МЧС по области в Telegram.

«На пожаре в поселке Гигант Ковровского района ликвидировано открытое горение», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что спасатели локализовали пожар на площади 4,1 тыс. кв. м. На месте проведут замеры превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Перед этим, также 8 августа, стало известно, то площадь возгорания в поселке Гигант достигала 5,8 тыс. кв. м. На месте работали 30 пожарных и шесть единиц техники. Данные о погибших и пострадавших не поступали.