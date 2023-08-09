ФСБ сообщила о задержании в Крыму диверсанта с 2 кг взрывчатки

В Крыму задержали диверсанта с 2 кг взрывчатки «С-4». Об этом 9 августа сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Пресечена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — сообщило ведомство.

Было установлено, что задержанного завербовали сотрудники спецслужб Украины в Павлограде Днепропетровской области в июне 2022 года. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Крым. 23 июня он подорвал газопровод в поселке Кореиз, используя устройство, переданное через тайник.

«В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластичное взрывчатое вещество иностранного производства «С-4» массой 2 кг, два электродетонатора военного назначения «ЭДП», два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд», — сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Обвиняемого заключили под стражу. Он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов.

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