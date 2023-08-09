Число жертв наводнения в Пекине выросло до 33 человек

Число людей, погибших от наводнения в Пекине, выросло до 33 человек. Об этом 9 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заместителя мэра города.
«Еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, включая спасателя. Гибель 33 человек произошла в основном из-за наводнения и обрушения домов», — пишет газета.
Еще 18 человек пропали без вести. На данный момент от наводнений пострадали 1,29 млн человек, 59 тыс. зданий были обрушены, а 147 тыс. были сильно повреждены. Сейчас власти подсчитывают общую стоимость потерь.
Ранее, 7 августа, сообщалось о 14 погибших и одном пропавшем без вести при наводнении.
С вечера 1 августа в Шулане шли ливни, принесенные супертайфуном «Доксури». Для борьбы с последствиями тайфуна местное правительство мобилизовало различные спасательные силы, чтобы эвакуировать жителей, отремонтировать дороги, а также восстановить электроснабжение и связь.
Ранее, 30 июля, сообщалось, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек.
В Китае река Юдинхэ вышла из берегов и затопила столицу страны Пекин. Жертвами стихийного бедствия уже стали 11 человек, по меньшей мере 27 пропали без вести. Подробнее о ситуации — в галерее «Известий»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Причиной катастрофического наводнения стали необычно сильные ливни, пролившиеся в регионе
Фото: AP Photo/Andy Wong
Вода затопила и разрушила здания в китайской столице
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Затопленные машины на улицах Пекина
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Житель китайской столицы на плечах переносит ребенка через затопленную улицу
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Сильные ливни, продолжавшиеся несколько дней, стали одним из следствий тайфуна «Доксури»
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Спасательная операция разворачивается на улицах города
Фото: REUTERS/Thomas Peter
В результате циклона в районе столицы Китая выпало до 700 мм осадков за три дня
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
В Пекине и пригородах нарушено снабжение, люди вынуждены стоять в очередях, чтобы получить питьевую воду
Фото: REUTERS/Thomas Peter
По данным властей, всего пострадало более 44 тыс. человек в 13 районах столицы
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Еще 127 тыс. человек эвакуировали из районов, признанных небезопасными
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Жители города идут по затопленным улицам
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Власти просят жителей по возможности не выходить из дома и не рисковать собой
Фото: REUTERS/Thomas Peter