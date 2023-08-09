Число жертв наводнения в Пекине выросло до 33 человек

Число людей, погибших от наводнения в Пекине, выросло до 33 человек. Об этом 9 августа сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заместителя мэра города.

«Еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, включая спасателя. Гибель 33 человек произошла в основном из-за наводнения и обрушения домов», — пишет газета.



Еще 18 человек пропали без вести. На данный момент от наводнений пострадали 1,29 млн человек, 59 тыс. зданий были обрушены, а 147 тыс. были сильно повреждены. Сейчас власти подсчитывают общую стоимость потерь.

Ранее, 7 августа, сообщалось о 14 погибших и одном пропавшем без вести при наводнении.

С вечера 1 августа в Шулане шли ливни, принесенные супертайфуном «Доксури». Для борьбы с последствиями тайфуна местное правительство мобилизовало различные спасательные силы, чтобы эвакуировать жителей, отремонтировать дороги, а также восстановить электроснабжение и связь.



Ранее, 30 июля, сообщалось, что тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь и Пекин, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). От него пострадало около 1,45 млн человек.