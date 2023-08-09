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Кириенко выступил на открытии молодежного форума «ОстроVа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На Сахалине в среду, 9 августа, начал работу Всероссийский молодежный форум «ОстроVа». На открытии установочной сессии выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он отметил, что сейчас против России выступил весь блок НАТО, ведется информационная и экономическая война. Однако, подчеркнул Кириенко, любые трудности лишь открывают возможности для дальнейшего развития.

«Любой кризис — это всегда время возможностей, больших амбиций и смелых решений», — отметил первый замруководителя администрации президента РФ.

Также Кириенко подчеркнул, что форум не случайно проводится именно на Сахалине.

«Мировая экономика сегодня все больше концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил он, указав на созданные в последнее время на Дальнем Востоке новые возможности для реализации разнообразных проектов.

Сергей Кириенко высказал уверенность в том, что инициативная молодежь на форуме сумеет найти необходимую поддержку для реализации своих идей.

Цель форума «ОстроVа» — создать общеобразовательное пространство для реализации проектов молодежи в различных отраслях: туризме, патриотическом воспитании, IT индустрии. В ходе форума планируется разработать более 100 социально−значимых проектов. Часть из них в дальнейшем будут осуществляться в рамках грантового конкурса Росмолодежи, а другие идеи смогут поддержать местные предприниматели.

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Ранее, 4 августа, Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтеру премии «Экология — дело каждого» Анне Пермяковой. Участники форума «Экосистема. Заповедный край», где прошло награждение, поделились своими успехами по развитию экологического движения в России.

20 июля Сергей Кириенко рассказал, что молодежная военно-спортивная игра «Зарница» учит ребят командной работе и умению ценить людей. Он назвал это мероприятие большой воспитательной работой и указал, что «Зарница» учит командной работе.

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