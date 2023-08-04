Волонтера премии «Экология — дело каждого» наградил Сергей Кириенко

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко вручил благодарственное письмо волонтеру премии «Экология – дело каждого» Анне Пермяковой. Награждение состоялось на торжественном открытии Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в городе Петропавловск-Камчатский. Сергей Кириенко высоко оценил деятельность Анны Пермяковой, которая совместно с Росприроднадзором организовала ряд ярких экологических акций.

Премию «Экология — дело каждого» инициировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в марте 2021 года.

«От всей души хочу поблагодарить первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко за такую высокую оценку и поддержку, и конечно, главу Росприроднадзора — за возможность помогать такой нужной и доброй экопремии. Для меня и нашей семьи «Экология — дело каждого» — это не просто девиз, а смысл жизни, и я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами», — отметила волонтер премии Анна Пермякова.

Участники форума, в том числе Анна Пермякова, поделились своими успехами по развитию экологического движения в России. Сергей Кириенко отметил вклад неравнодушных людей, которые по зову сердца трудятся во имя сохранения природного богатства страны, формируют разумное влияние человека на окружающую среду и вручил Анне Пермяковой благодарственное письмо. Анна, в свою очередь, поблагодарила руководителя природоохранной службы Светлану Радионову за возможность участвовать в премии как волонтер и приносить пользу обществу и самой природе. С этой целью Анна вместе с территориальным управлением Росприроднадзора помогла организовать фестиваль «Экомир», который в этом году посетило 11 тысяч человек. Экоактивистка устроила акции по приему вторсырья «Экомобиль» с участием более 300 семей, а также акции по уборке побережья реки Обь и Новосибирского водохранилища. За плечами Анны участие и партнерство в акциях «Экологический агиттеплоход», выставки работ из вторсырья, высадки саженцев на территории общеобразовательных учреждений. Самым трогательным моментом с ее участием стало проведение мастер-классов и мероприятий для активных участников Премии — детей с ограниченными возможностями из волонтерского проекта «Веселые сибирятки». Кроме того, Анна не осталась в стороне от благотворительного проекта Премии – марафона доброты «Шар желаний» — и помогла исполнить заветные мечты двоих детей из Новосибирска. Анна Пермякова отметила, что для всей её семьи и близких «Экология – дело каждого» не просто девиз, а смысл жизни, ведь проект не только помогает тысячам детей по всей стране и миру рассказывать о своих идеях в защиту окружающей среды, но и объединяет по-настоящему неравнодушных людей, которые готовы вкладывать силы и душу, чтобы сделать природу своего региона чище.

Напомним, «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.