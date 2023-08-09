«Известия» узнали о политике Китая по отношению к уйгурам
Последние годы Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая привлекал повышенное внимание мировой общественности из-за обвинений Запада в том, что здесь практикуется массовое интернирование уйгур и других нацменьшинств. «Известия» побывали в регионе, чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела.
Долгое время Синьцзян считался одним из самых неспокойных районов Китая, так как был не чужд сепаратистским настроениям. Одним из главных проводников этих идей выступало «Движение Восточного Туркестана» (признано ООН террористической организацией). С начала 1990-х по середину 2010-х его боевики устроили множество терактов.
Это вынудило власти КНР усилить не только меры безопасности по всему региону, но и удвоить идейную борьбу с «силами трех зол» — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Так в СУАР появились центры перевоспитания.
По словам пресс-секретаря правительства СУАР Сюй Гуйсяня, главным образом такие центры были нацелены на молодых людей, «зараженных экстремистской идеологией». И перевоспитывать их решили с опорой на повышение уровня их образования и профессиональной подготовки: за полгода молодых людей подтягивали по части китайского языка, знания законов КНР и обучали новым профессиям.
«Меры и подход китайских властей в области дерадикализации и борьбы с терроризмом оказались очень успешны и эффективны. И усилия КНР обеспечили мир и стабильность не только в самом Синьцзяне, но и уберегли от потенциальной нестабильности куда более обширный регион — особенно Пакистан, Таджикистан, Киргизию и Казахстан», — сказал «Известиям» президент пакистанского Института «Евразийский век» Ирфан Шахзад Такалви, бывавший в Синьцзяне порядка двух десятков раз.
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