В пестроте, да не в обиде: как сейчас живет Синьцзян

Все последние годы Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая привлекал повышенное мировое внимание из-за обвинений Запада в том, что здесь практикуется массовое интернирование уйгур и других нацменьшинств. «Известия» проехались по нескольким городам этого края , воочию убедившись как минимум в том, что местные языки и культура малых народностей КНР не находятся в загоне, а борьба с присущими региону в недалеком прошлом экстремистскими настроениями ведется властями прежде всего за счет экономических стимулов и повышения качества жизни местного населения.

Языковой фактор

В городе Кашгар на западе Синьцзян-Уйгурского района 150 мечетей на без малого миллион человек населения . Мечеть Ид Ках в центре старого города — не только крупнейшая из них, но и самая большая во всем Китае. В дни важных мусульманских праздников она способна вместить тысячи верующих. Проповеди здесь всегда идут на арабском — языке Корана, а имам мечети Мамат Джума, явно понимая китайский язык, говорит исключительно на уйгурском .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Хлопкороб

Хлопкороб Мирадил Урайим из уезда Шуфу в 40 минутах езды от Кашгара китайский язык, кажется, даже не особо понимает. Впрочем, нельзя сказать, что в этих краях без него как без рук: 92% населения Кашгара и его 11 уездов — уйгуры, и язык этого нацменьшинства звучит на улицах гораздо чаще государственного китайского.

Впрочем, в том, что касается вывесок, у китайских иероглифов явное преимущество перед арабской вязью: если большая часть магазинов и лавчонок снабжена надписями сразу на двух языках, то некоторые дорожные указатели, баннеры с партийными лозунгами или, например, огромная растяжка с поздравлениями Компартии Китая со 102-летием у подножия гигантской статуи основателя современной республики Мао Цзэдуна написаны исключительно на китайском .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Имам мечети Кашгара

Неоспоримое преимущество остается за языком всей КНР и в том, что касается молодого поколения жителей Синьцзяна. Обучение в школах как Кашгара, так и всего автономного района уже несколько лет ведется на китайском языке.

В КНР единая система образования и одинаковые для всех учащихся учебники, что в том числе ставит целью создать чувство единства китайской нации , поясняют чиновники городской администрации. Но, к слову, только дети южных регионов Синьцзяна и еще Тибета имеют право на бесплатное дошкольное и школьное образование, в отличие от остальных провинций и регионов КНР.

Впрочем, здесь никто никому не мешает обучаться и уйгурскому языку — по запросу родителей в школе можно взять его в качестве дополнительной дисциплины . Отдельная программа, посвященная уйгурскому языку и культуре, есть и в ряде вузов СУАР. Наконец, газеты в автономном районе выходят на шести языках, а телевидение вещает на пяти. Включая, разумеется, и уйгурский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Жители Кашгара

Но самым ощутимым и зримым свидетельством того, что местная культура и быт никак не находятся в загоне, служит простая прогулка по улицам Кашгара . Девушки в восточных пестрых платьях и мужчины в тюбетейках и халатах настолько часто попадаются на глаза, что создается полное ощущение нахождения где-то в Центральной Азии.

Борьба против «трех зол»

Долгое время Синьцзян считался одним из самых неспокойных районов КНР, так как был не чужд сепаратистским настроениям . Одним из главных проводников этих идей выступало «Движение Восточного Туркестана» (признано ООН террористической организацией).

С начала 1990-х по середину 2010-х его боевики устроили тысячу терактов, рассказывает сотрудница специальной выставки в ЭКСПО Урумчи, посвященной дерадикализации и борьбе с терроризмом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Центр города до и после реставрации

Подрывы автобусов, отравление воды пестицидами и самая крупная атака 2009 года в Урумчи почти с двумя сотнями погибших: неприглядные кадры последствий действий террористов запечатлены фотохроникой и вывешены на выставочных стендах.

При этом если в начале такие вещи случались только внутри СУАР, то позднее теракты вышли за его пределы. Наезд джипа на толпу людей в Пекине недалеко от Тяньаньмэнь в 2013-м, нападение на вокзал Куньмина (провинция Юньнань) в марте 2014-го и на железнодорожный вокзал Гуанчжоу (провинция Гуандун) годом позже — все эти трагедии стали свидетельством того, что терроризм в стране не сломлен.

Люди скорбят по жертвам теракта на площади железнодорожного вокзала Куньмин Фото: Global Look Press/Lin Yiguang

Это вынудило власти КНР усилить не только меры безопасности по всему региону, но и удвоить идейную борьбу с «силами трех зол» — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Так в СУАР появились центры перевоспитания.

По словам пресс-секретаря правительства СУАР Сюй Гуйсяня, главным образом такие центры были нацелены на молодых людей, «зараженных экстремистской идеологией». И перевоспитывать их решили с опорой на повышение уровня их образования и профессиональной подготовки : за полгода молодых людей подтягивали по части китайского языка, знания законов КНР и обучали новым профессиям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Житель Кашгара

Первые такие центры появились в Синьцзяне в начале 2017 года, и уже к октябрю 2019-го последний из них был закрыт . Сколько всего человек прошли через перевоспитание, господин Сюй не сказал, но, отвечая на вопрос «Известий», отметил: пребывание там было всегда абсолютно добровольным, а расходы на проживание, обучение и питание на весь период власти брали на себя.

— Меры и подход китайских властей в области дерадикализации и борьбы с терроризмом оказались очень успешны и эффективны. И усилия КНР обеспечили мир и стабильность не только в самом Синьцзяне , но и уберегли от потенциальной нестабильности куда более обширный регион — особенно Пакистан, Таджикистан, Киргизию и Казахстан, — сказал «Известиям» президент пакистанского Института «Евразийский век» Ирфан Шахзад Такалви, бывавший в Синьцзяне порядка двух десятков раз.

Однако на Западе моментально сложилось убеждение, что в таких лагерях национальные меньшинства обрекают на принудительный труд , что позднее приросло обвинениями в пытках мужчин и стерилизации женщин-мусульманок. И с 2018 года нарратив о миллионе интернированных уйгур стал задавать тон всем западным новостным сюжетам, касавшимся СУАР.

Акция поддержки уйгур Китая в Амстердаме Фото: Global Look Press/Ana Fernandez

Со временем обвинения в нарушении Пекином прав человека в Синьцзяне стали поводом для введения США персональных санкций в отношении ряда чиновников СУАР и ограничений на ввоз производимых в Синьцзяне товаров, преимущественно связанных с отраслью хлопка, которого здесь собирают свыше 5 млн т в год.

Упор на рост качества жизни

Как подчеркивают китайские чиновники и демонстрирует беглое знакомство с жизнью СУАР, главную ставку в борьбе с терроризмом и сепаратизмом власти всегда делали не только на безопасность, но и на значительное повышение уровня жизни местного населения . Так, чтобы выбить почву из-под ног у пропагандистов идей «Восточного Туркестана» и значительно сократить число его сторонников, в том же Кашгаре власти за счет бюджета провели масштабную реновацию домов в старом городе, затронувшую порядка 50 тыс. домохозяйств . За восемь лет обшарпанные глинобитные двухэтажные постройки без канализации и водопровода в историческом центре города превратились в современные сейсмоустойчивые дома со всеми удобствами, не растеряв при этом традиционной уйгурской специфики.

Рабочий фабрики музыкальных инструментов в уезде Шифу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Рабочий фабрики музыкальных инструментов в уезде Шифу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Рабочий фабрики музыкальных инструментов в уезде Шифу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова

А жители уезда Цзяши недалеко от Кашгара получили наконец чистую воду . Еще в 1990-е местные жители брали ее из близлежащего пруда, а первые редкие краны в домах появились в 2000-е, но и тогда вода поступала в них неочищенной, что вело к ряду проблем со здоровьем.

В 2019 году власти соорудили гигантское хранилище для талой воды с гор, построили при нем станцию по очистке и трубопровод протяженностью порядка 200 км с 21 подстанцией по передаче воды. Этот проект, обошедшийся в 1,7 млрд юаней, покрыл потребности 475 тыс. человек.

В масштабах всего Синьцзяна, на который приходится одна шестая часть всей территории КНР, в рамках усилий по повышению уровня жизни в последние годы было значительно расширено число железнодорожных маршрутов, включая строительство путей через пустыню, и открыт уже 25-й аэропорт .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова Уличный торговец

Новые экономические возможности жителям дало и активное задействование автономного района в проекте «Пояс и путь» , а также стремительное развитие инфраструктуры для массового туризма. В допандемийный 2019 год в СУАР побывало около 213 млн гостей — как китайских, так и зарубежных, а их число за неполный нынешний год уже превысило 100 млн.

В итоге валовый региональный продукт Синьцзяна все последние годы рос. По данным статистического управления СУАР, за первые шесть месяцев 2023-го этот показатель увеличился на 5,1%, достигнув 854,2 млрд юаней.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Портякова

— Китайский политический подход представлял собой хорошо продуманное, сбалансированное и целевое сочетание мер безопасности, с одной стороны, и экономических и социальных стимулов — с другой . Однако мои личные беседы с китайскими экспертами и политиками свидетельствуют о том, что они четко понимают: ни меры безопасности, ни экономические и социальные стимулы не будут работать в отрыве друг от друга. Для достижения долгосрочного эффекта необходимо, чтобы и то и другое осуществлялось рука об руку, — заметил Ирфан Шахзад Такалви.