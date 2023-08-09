Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ заявил о попытках США уйти от ответственности за зерновую сделку
Экономика
ЦБ может начать публиковать содержание обсуждений решений по ставке
Экономика
В ЦБ сочли неоправданными принципиальные изменения в расчете ИПЦ
Происшествия
Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 25 градусов тепла 9 августа
Мир
Украинские СМИ солгали о взятии поселка в Херсонской области
Мир
В бундестаге заявили о вероятной отправке Украине ракет Taurus
Мир
Бывший агент ЦРУ рассказал об опасениях США насчет российских АПЛ
Мир
Пентагон заявил о наличии средств на помощь Украине без обращения в конгресс
Экономика
В ЦБ назвали сроки для снижения цели по инфляции до 3%
Экономика
В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%
Спорт
«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России по футболу
Мир
Джо Байден вновь оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве закрытых из-за качества воды пляжей

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Купальный сезон этим летом пришлось приостановить на 2,5% от всех пляжей рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Всего, по данным ведомства, этим летом в стране функционируют около 1,7 тыс. мест купания.

Режим отдыха: можно ли детям появляться на пляже без взрослых
В некоторых регионах несовершеннолетние больше не смогут приходить на берег водоема без сопровождения

К началу сезона пляжи должны были тщательно подготовить, напомнили в Роспотребнадзоре. Территорию следовало очистить и благоустроить, оборудовать раздевалки и душевые, общественные туалеты, урны для сбора мусора.

«При выборе места для купания необходимо отдать предпочтение специально оборудованным пляжам, где оборудована инфраструктура пляжа, есть водоснабжение, производится уборка территории и удаляется мусор», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

В таких местах регулярно проводят лабораторные исследования воды водоема, питьевой воды, песка. Когда качество воды водоема не соответствует гигиеническим нормативам, на таких пляжах устанавливаются знаки «Купание запрещено!».

В течение этого сезона из-за «ухудшения качества воды водоемов в зоне купания» приостановили по решениям органов местного самоуправления или хозяйствующих субъектов эксплуатацию 42 пляжей, добавили в Роспотребнадзоре. Этот показатель ежегодно находится примерно на одном уровне, подчеркнули в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В воде плавающие: где в России купаться опасно для здоровья

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023