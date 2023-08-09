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СМИ рассказали о поставляющей Украине спутниковые интернет-терминалы шведской компании

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Фото: satcube.com
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Шведская компания Satcube поставляет на Украину оборудование, которое возможно использовать для обеспечения спутникового интернет-соединения. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила газета Dagens nyheter.

Первые поставки на Украину оборудования, по словам главы Satcube Якоба Калльмера, состоялись в начале лета. Газета уточнила, что у компании нет информации о том, как именно будет использоваться ее оборудование — возможно, как гражданское, так и военное применение.

Компания использует спутниковую сеть американской компании Intelsat. Средства на поставку выделены Германией. Речь идет об около 100 терминалах на сумму примерно 70 млн крон ($6,53 млн — Ред.).

Терминалы Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мб в сек.

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