СМИ рассказали о поставляющей Украине спутниковые интернет-терминалы шведской компании

Шведская компания Satcube поставляет на Украину оборудование, которое возможно использовать для обеспечения спутникового интернет-соединения. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила газета Dagens nyheter.

Первые поставки на Украину оборудования, по словам главы Satcube Якоба Калльмера, состоялись в начале лета. Газета уточнила, что у компании нет информации о том, как именно будет использоваться ее оборудование — возможно, как гражданское, так и военное применение.

Компания использует спутниковую сеть американской компании Intelsat. Средства на поставку выделены Германией. Речь идет об около 100 терминалах на сумму примерно 70 млн крон ($6,53 млн — Ред.).

Терминалы Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мб в сек.

Ранее, 30 июля, стало известно, что владелец компании SpaceX Илон Маск отказался предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к спутникам Starlink около Крыма.

До этого, 2 июня, Пентагон заключил новый контракт с принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink.