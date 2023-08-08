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Аналитик рассказал о зависимости США от импортных поставок нефти

Аналитик Мейнхард: США существенно зависимы от импортных поставок нефти
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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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США значительно зависимы от импортных поставок нефти, рассказал «Известиям» 8 августа руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. Он напомнил, что в октябре прошлого года президент США Джо Байден дал указание закупать нефть по ценам не выше $70 за баррель, однако активные действия ОПЕК+ по сокращению уровня добычи позволили удержать цены выше или около уровня $70 за баррель.

3 августа саудовское издания Asharq Al-Awsat опубликовало статью, в которой указало, что Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, что, в свою очередь,не позволяет ему пополнить стратегический резерв Соединенных Штатов Америки.

Как объяснил аналитик Мейнхард, стратегические запасы нефти США за 2,5 года рухнули на 40,2%, с 580,0 млн баррелей до 346,8 млн баррелей — это самый низкий уровень с 1983 года.

«Причина такого снижения кроется в существенной зависимости США от импортных поставок нефти,несмотря на то, что США является крупнейшим добытчиком нефти в мире. Еще в октябре 2022 года президент Байден дал указание закупать нефть по ценам не выше $70 за баррель, что позволило с января по март 2023 года удерживать уровень стратегических резервов на отметке 371,6 млн баррелей. Однако, активные действия ОПЕК+ по сокращению уровня добычи позволили удержать цены выше (или около) уровня $70 за баррель», — отметил он.

Эксперт уточнил, что стоимость бензина очень больная тема для рядовых американцев.

«Из-за высоких цен демократы уже потеряли палату представителей. Если они наступят на те же грабли, для них существует риск, что конгресс и (или) президентское кресло в 2024 году займут республиканцы», — добавил он.

Мейнхард рассказал, что текущий рост цен на нефть с $70 до $81 за баррель за последние месяцы вынуждает администрацию американского президента продолжать сжигать запасы, несмотря на угрозы со стороны Республиканской партии ограничить право президента принимать такие решения.

«Важно понимать, что стратегические запасы не могут быть распроданы полностью, всегда должен оставаться некий запас прочности в рамках соблюдений принципов национальной безопасности, а это значит, что возможностей для маневров у действующей администрации с каждым проданным баррелем всё меньше и меньше», — подчеркнул Мейнхард.

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4 июня страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Как отмечается в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

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