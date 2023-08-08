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СМИ сообщили о проблемах США из-за уровня цен на нефть

Asharq Al-Awsat: США оказались в тупике из-за уровня цен на нефть
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ruaridh Stewart
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Администрация президента США Джо Байдена оказалась в тупике из-за намерений ОПЕК+ удерживать цены на нефть на определенном уровне. Об этом в четверг, 3 августа, сообщило издание Саудовской Аравии Asharq Al-Awsat.

По его данным, цены на нефть создают трудности для Байдена в пополнении стратегического нефтяного резерва страны.

Издание заявляет, что стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с августа 1983 года. В начале 2022 года в подземных резервуарах было около 600 млн баррелей, а сейчас это число составляет уже 347 млн. Правительство США использовало запас для снижения цен на бензин на заправках.

Страны ОПЕК+ отказались наращивать добычу нефти, так же как и США. Это создает на рынке ситуацию с растущим спросом и ограниченным предложением, которая приводит к росту цен.

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Ранее, 3 августа, министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь.

До этого, 4 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости. На фоне этой новости стоимость нефти Brent поднялась.

5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.

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