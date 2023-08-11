Кто убил Пола Радда: вышел третий сезон «Убийств в одном здании»

Релиз третьего сезона детективного сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, Полом Раддом, Мартином Шортом и Стивом Мартином состоялся 8 августа на HULU. К касту присоединилась Мэрил Стрип. У сериала рейтинг 97% на Rotten Tomatoes, шоу номинировано на «Золотой глобус». Новая десятка сорокаминутных эпизодов была долгожданной как для зарубежных, так и для российских фанатов: пиратская озвучка уже появилась в Сети. «Известия» посмотрели первые две серии, доступные онлайн. Осторожно, спойлеры!

Второстепенная звезда

Старые друзья актер Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), режиссер Оливер Патнэм (Мартин Шорт) и их соседка, молодая девушка Мэйбл Мора (Селена Гомес), которая занимается ремонтом апартаментов, объединены одним интересом — подкастом о преступлениях. Когда в их доме происходит убийство, они записывают собственный, — так и зарождается их немного странная дружба, длящаяся уже третий сезон. Полюбившееся трио из многоквартирного дома «Аркония» в Верхнем Вест-Сайде возвращается к детективному хобби волей случая: в финале второго сезона происходит новое убийство.

Всего в сериале будет десять эпизодов. Хронометраж одной — около 30–40 минут. Новые серии уже появились в русской озвучке студии Coldfilm, но официально посмотреть его на российских стриминговых платформах нельзя.

— Третий сезон «Убийств в одном здании» продолжает тенденцию стремления к балансу подлинной интриги убийства и легкой сатиры на культуру настоящего преступления, — делится отзывом обозреватель SlantMagazine Пэт Браун.

Звездный состав сериала не заканчивается главными героями — на приглашенных актеров тоже приятно посмотреть, ведь это Стинг, Джимми Фэллон, Эми Шумер, Кара Делевинь, Джейн Линч. В третьем сезоне закадрово упоминается Гарри Стайлз: в самом шоу его (пока) нет, но он фигурирует как один из вип-гостей на похоронах Бена Гленроя. Главным открытием сезона стало присоединение к касту оскароносной Мэрил Стрип.

Хотя у Стрип второстепенная роль (настолько, что в первой серии ей дается около 10% хронометража, а во второй ее даже нет), именно ее игра, по мнению критиков, вытягивает третий сезон. Ее героиня — актриса Лоретта, которая так и не добилась большого успеха в актерском деле, о котором грезила с самого детства и с самой первой увиденной в театре постановки. Оливер дает ей шанс на исполнение мечты, ради которой она так усердно работала.

— Стрип, что неудивительно, прекрасно играет Лоретту, по-настоящему проникая в агонию женщины, которая всю жизнь сталкивалась с отказом, но каким-то образом сохранила свою мечту, — пишет обозреватель TheGuardian Лейла Латиф.

Спойлеры без спойлеров

Традиционно для сериала, повествование ведется нелинейно. Сначала зрителю показывают прошлое героини Мэрил Стрип, мечтавшей попасть на сцену всю свою жизнь, таким образом представляя нового персонажа зрителю. Затем нас возвращают в события финала второго сезона, и только после этого происходит флешбек на четыре месяца назад, когда репетиции роковой постановки только начались.

Второй сезон завершился тем, что ведущий актер пьесы, поставленной Оливером на Бродвее, Бен Гленрой (Пол Радд) рухнул замертво, истекая кровью. На первый взгляд он — капризный, «зазвездившийся» киноактер. Бен всячески критикует пьесу, подшучивает над актерами, неподобающе отзывается об условиях его размещения — его не устраивают «дурацкая гримерка, ее форма, ее цветовая гамма, ее размер». Но Бен не так прост, как кажется. Застрявший в амплуа своих самых кассовых фильмов, уходящих далеко в истоки его карьеры, Гленрой всё еще не уверен в себе и своих актерских способностях.

Этот комплекс был вызван детской травмой, к которой — осторожно, спойлер! — неожиданно оказался причастен Чарльз. Токсичное отношение Бена к окружающим — защитный механизм. Но кажется, Гленрой всё равно настолько достал труппу и самого режиссера, что только Мейбл, как преданная фанатка, неравнодушна к его смерти. После трагедии Оливер решает не менять план вечера и всё равно устраивает вечеринку в честь премьеры. Но выглядит он потерянным, правда, вовсе не из-за факта кончины своего ведущего актера.

— Оливер, как ты держишься? — спрашивает Мейбл.

— Я только что съел булочку. Главный актер моей пьесы покинул сцену без пульса, а всё, о чем я могу думать, — это моя карьера, — отвечает ей режиссер.

Уже во второй серии Оливер переживает, насколько хорошо он будет выглядеть на похоронах, и скрупулезно выбирает себе наряд. На прощание с Беном режиссер приходит тоже в основном для того, чтобы наладить связи с представителями шоу-бизнеса и спасти свою пьесу. Поэтому он недоволен тем, что ему не достались места в зале для близких покойного. Оно понятно: около 15 лет Оливер был, как он сам выражается, «в Бродвейской тюрьме», когда после неудачной постановки «Всплеск» остался без славы и без гроша, и он отчаянно не хочет отпускать замелькавшую на горизонте призрачную удачу.

Несмотря на трагическую и многосоставную заявку, стоит отметить: если в первом сезоне тревога оказалась игроком второго плана, то в третьем ведущую роль на себя берут тоска и меланхолия. А вот тайна и интрига расследования кажутся скорее параллельной сюжетной линией. К тому же на этот раз в шоу больше юмористических вставок, включая сцену с мини-кабаре и шуткой старших друзей Мейбл о том, что без нее, как третьего товарища по расследованиям, они просто «два куска старого, черствого хлеба безо всякой начинки».

Есть и забавные отсылки к реальным фактам. Например, Пол Радд занят в серии фильмов Marvel «Человек-муравей», а его герой Бен в сериале занимался дубляжом одного из героев вымышленного мультфильма «Приключения семьи муравьев».

— Третий сезон делает приличный шаг в сторону от первоначального тона шоу, но при этом пульс «Убийств в одном здании», к которому мы привыкли и который мы любим, по-прежнему остается в фокусе событий, — добавляет обозреватель Paste Magazine Кэтрин Портер.

Трое в лодке, не считая рейтинга

Расширение звездного состава от сезона к сезону, небольшое количество серий и краткий для современных сериалов хронометраж (обычно серия длится час) составляют половину формулы успеха «Убийств в одном здании». Проект нельзя назвать шедевром, но он всё равно затягивает гармоничным соотношением драмы, комедии и детектива, заставляя зрителя оставаться в напряжении, но не слишком томном.

— Этот телесериал бросает вызов зрительским ожиданиям. Он вновь возвращается с еще большими ставками и растущим составом голливудских звезд, на которых можно поглазеть, — считает автор Ready Steady Cut Адам Лок.

Высокие оценки критиков, применимые ко всем трем сезонам, примечательны и тем, что изощренная аудитория зачастую скептически относится к проектам, в которых заняты селебрити из других сфер. За примером далеко ходить не нужно: диснеевскую волшебницу из Вейверли-Плейс Селену Гомес многие воспринимают как поп-певицу и бывшую девушку Джастина Бибера, а не как автора подкаста об убийствах и смышленого, доморощенного детектива. Для выходцев телеканала Disney «заколотить крышку гроба» своих первых, смазливых и наивных ролей довольно непросто, но в свое время это удалось Райану Гослингу, Заку Эфрону и Зендейе. Как и Гомес, судя по рейтингам сериала.

Но и привлечение Мэрил Стрип к касту тоже сыграло на руку продюсерам: заполучить звезду такого уровня в, прямо сказать, средне интересный сериал — большое везение. Несмотря на успех оригинального трио, Стрип добавляет шоу особой солидности и шарма, привнося новое послевкусие в сюжетную линию и общее настроение актерской игры.

— Игра Стрип хорошо сочетается с работой других крупных звезд и только усиливает очаровательный характер сериала, — считает критик The Wrap Латойя Фергюссон.

Золотое правило сериальной индустрии — нужно знать, когда пора остановиться. В случае с «Убийствами в одном здании» оно пока соблюдается: сюжет не высосан из пальца, а связан с финалом второго сезона. Рейтинги Rotten Tomatoes, номинация на «Золотой глобус», звездный каст — всё это благоволило продолжению истории, и ни фанаты, ни критики пока что не разочарованы первыми двумя сериями. Насколько верным решением было снять третий сезон, потянет ли сюжет новоприбывших звезд экрана и уместно ли будет хотя бы теоретически продлевать проект — покажут рейтинги остальных эпизодов.