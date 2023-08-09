Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России по футболу
Мир
Джо Байден вновь оговорился и назвал Гранд-Каньон одним из девяти чудес света
Общество
В России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу
Мир
Латвия усилит погранконтроль в граничащих с Белоруссией регионах с 11 августа
Мир
Asia Times предсказал НАТО серьезные трудности из-за разгрома ВСУ
Мир
В Сирии беспилотник MQ-9 коалиции во главе с США опасно сблизился с Су-34 ВКС России
Общество
Метеоролог рассказал о «египетских ночах» в Москве и их скором возвращении
Общество
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 9 августа
Мир
Эрдоган назвал Турцию ключевой страной в урегулировании конфликта на Украине
Мир
Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки
Мир
Украина призвала мировых лидеров запретить въезд атлетам из России
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева

Простой космос: сериал по «Звездным войнам» и развод Деппа с Херд

Главные августовские новинки онлайн-кинотеатров
0
Фото: Lucasfilm Ltd.
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди главных новинок месяца — сериал more.tv с Аглаей Тарасовой «Диагноз «Везучая», финал «Миллиардов», адаптация аниме «Ван-Пис», док о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд, а также очередная история из вселенной «Звездных войн». На HBO MAX выйдет спин-офф «Времени приключений» — «Приключения Фионы и Пирожка» с фем-версиями Финна и Джейка, а на OKKO — популярная корейская дорама «Слабый герой». «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в августе.

«Диагноз «Везучая»

16+

more.tv и Wink

В этом месяце поклонники Аглаи Тарасовой смогут увидеть ее в новой криминальной комедии «Диагноз «Везучая». Героиня Тарасовой — Лика — удивительно везуча и приносит успех в любой афере, куда ее взяли в долю. Но когда один криминальный авторитет решает сделать ее своим личным «талисманом», дела становятся опаснее и серьезнее, чем предыдущие авантюры.

Проследить за приключениями Лики и ее напарника, бухгалтера Антона (Кирилл Кяро), обвиняемого в крупной краже, можно будет с 16 августа на сервисах more.tv и Wink.

«Слабый герой»

16+

OKKO

Корейская дорама «Слабый герой» рассказывает о студенте-отличнике Ён Ши Ин, который подвергается буллингу в школе со стороны сверстников. Будучи слабым физически, но используя максимум своего интеллекта и знаний в области психологии, он начинает бороться с задирами, защищая не только себя, но и других жертв подростковой жестокости. Постепенно Ён Ши начинает геройствовать и за пределами школы.

Посмотреть сериал в русском переводе можно будет с 11 августа на OKKO.

«Король и Шут: сказка про Горшка и Князя»

18+

«Кинопоиск»

7 августа фронтмену группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу исполнилось бы 50 лет. В этот день «Кинопоиск» выпустит спецэпизод сериала, посвященного группе. В него войдут фэнтезийные и новые сцены. Герои отправятся навстречу сказочным приключениям.

В санудтреке появится новая композиция — кавер от певицы Ёлки на песню «Прыгну со скалы».

«Разрешите обратиться»

18+

Иви

Супергеройская экшен-комедия о полицейском, который буквально становится оборотнем в погонах. Гоша Котов — сын самого известного опера в городе. Он с детства мечтал стать таким же крутым, как отец, но амбициям мешал слишком робкий характер. Всё изменилось после того, как парня цапнула собака: он стал ловким и сильным и начал активно бороться с преступностью, а вместе с тем — со своим внутренним зверем.

«Внутренняя кухня»

18+

Амедиатека

Новый сериал «Амедиатеки» объединяет два жестоких мира: кухню престижного ресторана и криминал. Главная героиня — шеф-повар Адриана, которая мечтает получить звезды «Мишлен» и трудится над улучшением своего ресторана не покладая рук. Однажды она ввязывается в темный мир подпольного покера, и теперь ее заведение — зона вне закона, куда в любой момент могут нагрянуть стукачи или копы. Адриана пытается вернуть контроль над рестораном и собственной жизнью.

Премьера — 11 августа.

«Асока»

18+

Disney+

Сериал «Асока» продолжает развивать вселенную «Звездных войн», как и нашумевший «Мандалорец». Продюсером проекта выступает Джон Фавро, создавший множество ярких картин Marvel, включая «Железного человека» и новые фильмы о Человеке-пауке.

События «Асоки» проходят одновременно с «Мандалорцем», всего зрители увидят восемь эпизодов, в которых Асоке предстоит расследование новой угрозы галактике, возникшей после падения Империи. Главную роль — Асоки Тано — исполнит Розарио Доусон, ранее уже сыгравшая эту героиню как раз в «Мандалорце».

Премьера — 23 августа.

«Ван-пис»

18+

Netflix

Поклонники культовых аниме и манги «Ван-Пис» о пиратских приключениях смогут посмотреть одноименный игровой ремейк на Netflix. В адаптации герои — не 100-процентные азиаты, хотя этого от очередной экранизации манги ждут еще со времен провалившейся адаптации «Тетради Смерти», тоже снятой Netflix.

Главного героя — Манки Д. Луффи — сыграет мексиканский актер Иньяки Годой, а вот Ророноа Зорро — американский актер японского происхождения Маккэнъю Арата. Композитором сериала стала американская пианистка российского происхождения Соня Белоусова.

В сериале будет 10 серий, увидеть его можно с 31 августа.

«Депп против Херд»

18+

Netflix

Хотя с момента развода Джонни Деппа и Эмбер Херд прошел уже год, тема остается хайповой. Подписчики Netflix увидят документальный сериал о том, как Депп одержал победу, уже 16 августа.

Авторы проекта проанализируют, что именно произошло между экс-супругами. Всего эпизодов будет три, и в каждом из них героями выступят не только Депп и Херд, но также тиктокеры и сыщики-любители, которые параллельно с разбирательствами выдвигали безумные теории в своих блогах и непосредственно участвовали в распространении в интернете самых разных слухов и мемов на тему звездного развода.

«Девушка в маске»

18+

Netflix

Мистический триллер от Netflix для фанатов дорам. Премьера состоится 18 августа. В центре сюжета — обычная офисная сотрудница Ким Мо-ми, которая по вечерам анонимно ведет стримы в Сети, пряча лицо под маской. Делать это ее заставляют комплексы — в детстве она мечтала о сцене, но посчитала, что недостаточно красива. На онлайн-поприще Ким даже достигла популярности, но всё меняется, когда однажды ее коллега по основной работе узнает, кто скрывается под маской.

«Каменное сердце»

18+

Netflix

11 августа на Netflix выйдет шпионский боевик с Галь Гадот («Чудо женщина») и Джейми Дорнаном («50 оттенков серого») в главных ролях. Режиссер картины — Том Харпер, известный по сериалу «Острые козырьки».

По задумке создателей, фильм должен стать началом целой франшизы, аналогичной серии «Миссия: невыполнима». Трюков в экшене с избытком — погони, взрывы, перестрелки. В фильме Галь Гадот предстает в образе агента международной разведки по имени Рэйчел Стоун, которой, разумеется, предстоит спасти мир.

Финал сериала «Миллиарды»

18+

Paramount+, Showtime

Баснословные состояния, алчность, вечная борьба за власть — в середине августа состоится долгожданная премьера седьмого сезона сериала «Миллиарды». Главный подарок для фанатов — возвращение Бобби Аксельрода в исполнении актера Дэмиэна Льюиса, который покинул шоу после пятого сезона.

Тогда после долгой схватки с прокурором Чаком Роудсом (Пол Джаматти) изворотливый бизнесмен Акс наконец оказался загнанным в угол и был вынужден скрыться. В следующем сезоне служитель закона пытался вывести на чистую воду другую акулу бизнеса — Принса (Кори Столл).

Седьмой сезон будет состоять из 12 эпизодов и станет последним. Сообщается, что далее «Миллиарды» получат продолжение в виде спин-оффов.

«Приключения Фионы и Пирожка»

12+

HBO MAX

Культовый мультсериал «Время приключений» завершился в 2021 году — в финальном, 10-м сезоне зрителям пришлось попрощаться с веселыми и отважными Финном и Джейком. Теперь поклонников ждет спин-офф о Фионе и Пирожке — это фем-версии полюбившихся героев оригинального сериала. Преданные фанаты помнят, что они уже появлялись в нескольких сериях основного сюжета.

Ожидается, что мультсериал будет состоять из 10 эпизодов. Увидеть его можно будет на HBO MAX с 31 августа.

«Странная планета»

12+

Apple TV

Изначально «Странная планета» — это популярная серия веб-комиксов Нэйтана Пайла об инопланетянах, которые воспринимают окружающий мир слишком буквально. Например, в одном из комиксов кот не «мурчит», а «вибрирует», а «мед» — это «жидкость из растений, частично переваренная насекомыми, которые ее выплевывают, а мы — похищаем».

Сервис Apple TV подхватил идею и пригласил создателя «Рика и Морти» Дэна Хармона экранизировать эти комиксы. Пока неясно, будет ли это линейный сюжет на основе рисунков Пайла или серии-зарисовки уже существующих комиксов.

Премьера состоится 9 августа.

«Потерянные цветы Элис Харт»

18+

Amazon Prime Video

4 августа состоялась премьера захватывающей драмы с Сигурни Уивер и Алисией Дебнем-Кери в главных ролях. В основу сюжета мини-сериала лег одноименный бестселлер австралийской писательницы Холли Рингленд.

Повествование охватывает несколько десятилетий. Маленькая Элис потеряла обоих родителей во время таинственного пожара. Осиротевшего ребенка забрала к себе на цветочную ферму ее бабушка Джун. Годы спустя девушка обнаруживает записи, в которых хранятся мрачные семейные тайны. А бороться за жизнь ей предстоит с тем, кого она любит.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023