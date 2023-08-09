Простой космос: сериал по «Звездным войнам» и развод Деппа с Херд

Среди главных новинок месяца — сериал more.tv с Аглаей Тарасовой «Диагноз «Везучая», финал «Миллиардов», адаптация аниме «Ван-Пис», док о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд, а также очередная история из вселенной «Звездных войн». На HBO MAX выйдет спин-офф «Времени приключений» — «Приключения Фионы и Пирожка» с фем-версиями Финна и Джейка, а на OKKO — популярная корейская дорама «Слабый герой». «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в августе.

«Диагноз «Везучая»

16+

more.tv и Wink

В этом месяце поклонники Аглаи Тарасовой смогут увидеть ее в новой криминальной комедии «Диагноз «Везучая». Героиня Тарасовой — Лика — удивительно везуча и приносит успех в любой афере, куда ее взяли в долю. Но когда один криминальный авторитет решает сделать ее своим личным «талисманом», дела становятся опаснее и серьезнее, чем предыдущие авантюры.

Проследить за приключениями Лики и ее напарника, бухгалтера Антона (Кирилл Кяро), обвиняемого в крупной краже, можно будет с 16 августа на сервисах more.tv и Wink.

«Слабый герой»

16+

OKKO

Корейская дорама «Слабый герой» рассказывает о студенте-отличнике Ён Ши Ин, который подвергается буллингу в школе со стороны сверстников. Будучи слабым физически, но используя максимум своего интеллекта и знаний в области психологии, он начинает бороться с задирами, защищая не только себя, но и других жертв подростковой жестокости. Постепенно Ён Ши начинает геройствовать и за пределами школы.

Посмотреть сериал в русском переводе можно будет с 11 августа на OKKO.

«Король и Шут: сказка про Горшка и Князя»

18+

«Кинопоиск»

7 августа фронтмену группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу исполнилось бы 50 лет. В этот день «Кинопоиск» выпустит спецэпизод сериала, посвященного группе. В него войдут фэнтезийные и новые сцены. Герои отправятся навстречу сказочным приключениям.

В санудтреке появится новая композиция — кавер от певицы Ёлки на песню «Прыгну со скалы».

«Разрешите обратиться»

18+

Иви

Супергеройская экшен-комедия о полицейском, который буквально становится оборотнем в погонах. Гоша Котов — сын самого известного опера в городе. Он с детства мечтал стать таким же крутым, как отец, но амбициям мешал слишком робкий характер. Всё изменилось после того, как парня цапнула собака: он стал ловким и сильным и начал активно бороться с преступностью, а вместе с тем — со своим внутренним зверем.

«Внутренняя кухня»

18+

Амедиатека

Новый сериал «Амедиатеки» объединяет два жестоких мира: кухню престижного ресторана и криминал. Главная героиня — шеф-повар Адриана, которая мечтает получить звезды «Мишлен» и трудится над улучшением своего ресторана не покладая рук. Однажды она ввязывается в темный мир подпольного покера, и теперь ее заведение — зона вне закона, куда в любой момент могут нагрянуть стукачи или копы. Адриана пытается вернуть контроль над рестораном и собственной жизнью.

Премьера — 11 августа.

«Асока»

18+

Disney+

Сериал «Асока» продолжает развивать вселенную «Звездных войн», как и нашумевший «Мандалорец». Продюсером проекта выступает Джон Фавро, создавший множество ярких картин Marvel, включая «Железного человека» и новые фильмы о Человеке-пауке.

События «Асоки» проходят одновременно с «Мандалорцем», всего зрители увидят восемь эпизодов, в которых Асоке предстоит расследование новой угрозы галактике, возникшей после падения Империи. Главную роль — Асоки Тано — исполнит Розарио Доусон, ранее уже сыгравшая эту героиню как раз в «Мандалорце».

Премьера — 23 августа.

«Ван-пис»

18+

Netflix

Поклонники культовых аниме и манги «Ван-Пис» о пиратских приключениях смогут посмотреть одноименный игровой ремейк на Netflix. В адаптации герои — не 100-процентные азиаты, хотя этого от очередной экранизации манги ждут еще со времен провалившейся адаптации «Тетради Смерти», тоже снятой Netflix.

Главного героя — Манки Д. Луффи — сыграет мексиканский актер Иньяки Годой, а вот Ророноа Зорро — американский актер японского происхождения Маккэнъю Арата. Композитором сериала стала американская пианистка российского происхождения Соня Белоусова.

В сериале будет 10 серий, увидеть его можно с 31 августа.

«Депп против Херд»

18+

Netflix

Хотя с момента развода Джонни Деппа и Эмбер Херд прошел уже год, тема остается хайповой. Подписчики Netflix увидят документальный сериал о том, как Депп одержал победу, уже 16 августа.

Авторы проекта проанализируют, что именно произошло между экс-супругами. Всего эпизодов будет три, и в каждом из них героями выступят не только Депп и Херд, но также тиктокеры и сыщики-любители, которые параллельно с разбирательствами выдвигали безумные теории в своих блогах и непосредственно участвовали в распространении в интернете самых разных слухов и мемов на тему звездного развода.

«Девушка в маске»

18+

Netflix

Мистический триллер от Netflix для фанатов дорам. Премьера состоится 18 августа. В центре сюжета — обычная офисная сотрудница Ким Мо-ми, которая по вечерам анонимно ведет стримы в Сети, пряча лицо под маской. Делать это ее заставляют комплексы — в детстве она мечтала о сцене, но посчитала, что недостаточно красива. На онлайн-поприще Ким даже достигла популярности, но всё меняется, когда однажды ее коллега по основной работе узнает, кто скрывается под маской.

«Каменное сердце»

18+

Netflix

11 августа на Netflix выйдет шпионский боевик с Галь Гадот («Чудо женщина») и Джейми Дорнаном («50 оттенков серого») в главных ролях. Режиссер картины — Том Харпер, известный по сериалу «Острые козырьки».

По задумке создателей, фильм должен стать началом целой франшизы, аналогичной серии «Миссия: невыполнима». Трюков в экшене с избытком — погони, взрывы, перестрелки. В фильме Галь Гадот предстает в образе агента международной разведки по имени Рэйчел Стоун, которой, разумеется, предстоит спасти мир.

Финал сериала «Миллиарды»

18+

Paramount+, Showtime

Баснословные состояния, алчность, вечная борьба за власть — в середине августа состоится долгожданная премьера седьмого сезона сериала «Миллиарды». Главный подарок для фанатов — возвращение Бобби Аксельрода в исполнении актера Дэмиэна Льюиса, который покинул шоу после пятого сезона.

Тогда после долгой схватки с прокурором Чаком Роудсом (Пол Джаматти) изворотливый бизнесмен Акс наконец оказался загнанным в угол и был вынужден скрыться. В следующем сезоне служитель закона пытался вывести на чистую воду другую акулу бизнеса — Принса (Кори Столл).

Седьмой сезон будет состоять из 12 эпизодов и станет последним. Сообщается, что далее «Миллиарды» получат продолжение в виде спин-оффов.

«Приключения Фионы и Пирожка»

12+

HBO MAX

Культовый мультсериал «Время приключений» завершился в 2021 году — в финальном, 10-м сезоне зрителям пришлось попрощаться с веселыми и отважными Финном и Джейком. Теперь поклонников ждет спин-офф о Фионе и Пирожке — это фем-версии полюбившихся героев оригинального сериала. Преданные фанаты помнят, что они уже появлялись в нескольких сериях основного сюжета.

Ожидается, что мультсериал будет состоять из 10 эпизодов. Увидеть его можно будет на HBO MAX с 31 августа.

«Странная планета»

12+

Apple TV

Изначально «Странная планета» — это популярная серия веб-комиксов Нэйтана Пайла об инопланетянах, которые воспринимают окружающий мир слишком буквально. Например, в одном из комиксов кот не «мурчит», а «вибрирует», а «мед» — это «жидкость из растений, частично переваренная насекомыми, которые ее выплевывают, а мы — похищаем».

Сервис Apple TV подхватил идею и пригласил создателя «Рика и Морти» Дэна Хармона экранизировать эти комиксы. Пока неясно, будет ли это линейный сюжет на основе рисунков Пайла или серии-зарисовки уже существующих комиксов.

Премьера состоится 9 августа.

«Потерянные цветы Элис Харт»

18+

Amazon Prime Video

4 августа состоялась премьера захватывающей драмы с Сигурни Уивер и Алисией Дебнем-Кери в главных ролях. В основу сюжета мини-сериала лег одноименный бестселлер австралийской писательницы Холли Рингленд.

Повествование охватывает несколько десятилетий. Маленькая Элис потеряла обоих родителей во время таинственного пожара. Осиротевшего ребенка забрала к себе на цветочную ферму ее бабушка Джун. Годы спустя девушка обнаруживает записи, в которых хранятся мрачные семейные тайны. А бороться за жизнь ей предстоит с тем, кого она любит.