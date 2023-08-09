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Спрос на квартиры в новостройках России вырос на 17% за месяц

Исследование: спрос на квартиры в новостройках вырос на 17%, цены снизились на 1%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России за последний месяц спрос на квартиры в новостройках вырос на 17%, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 9 августа.

В то же время предложение увеличилось на 7%, а цены снизились на 1% как по стоимости за объект недвижимости, так и в пересчете за 1 кв. м жилья.

«На фоне изменения курсов валют в июле рынок недвижимости вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять «витрину» предложения», — сказала руководитель направления по развитию транзакционного бизнеса в новостройках «Авито» Мария Жильцова.

По ее словам, стагнация среднего уровня цен, вероятно, обусловлена выжидательной позицией застройщиков: несмотря на рост спроса, ставки по ипотеке продолжают расти.

«При этом очевидно, что в последний период турбулентности у застройщиков оказался «накопленный» объем нереализованных квартир, и сейчас самое время снизить градус «затоваривания», — добавила Жильцова.

По данным платформы, стоимость жилья в новых домах за месяц снизились в 13 из 33 городов, участвовавших в исследовании, в двух — не изменилась, еще в 18 — выросла.

«Выгоднее всего приобретать квартиру стало в Красноярске — здесь средняя стоимость жилья на первичном рынке снизилась на 3% по сравнению с июнем текущего года. В Омске, Сочи, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске квартиры стали доступнее на 2%. В Санкт-Петербурге стоимость квартир уменьшилась менее, чем на 1%, в Москве — выросла на 1,5%», — отмечают эксперты.

Больше всего цены на квартиры в новостройках увеличились в Уфе и Томске (+5% в обоих городах).

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В начале июля участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что средняя стоимость кв. м новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Так, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев уточнял, что средняя цена 1 кв. м в новостройках снизилась на 0,5%.

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