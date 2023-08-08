Путину доложили о ходе эксперимента по постройке деревянных многоэтажек

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе совещания по строительству во вторник, 8 августа, доложил президенту Владимиру Путину о том, как в России проходит эксперимент по постройке многоэтажных домов из дерева.

«Четырехэтажные дома мы можем строить деревянные. Ну, индивидуальные, естественно. Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе», — рассказал он, отметив, что теперь предстоит завершить испытания этого дома, чтобы получить право на то, чтобы строить девятиэтажные деревянные дома.

Путин в свою очередь отметил, что слышал о строительстве деревянных домов высотой в 12 этажей.

«Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», — добавил российский лидер.

Файзуллин в ответ отметил, что в мире такая практика есть.

«И в России появились производства, которые могут это делать», — заключил министр.

О том, что к 2024 году Минстрой планирует внедрить правила для стройки деревянных многоэтажек, «Известиям» рассказали в ведомстве в мае. До конца текущего года введут изменения в строительные нормативы в области возведения сооружений из деревянных конструкций.

Уже разрабатываются первые подобные проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе.

Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях нашей страны, отметили в министерстве.