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В 2024 году в РФ начнут строить деревянные многоэтажки

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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К 2024 году Минстрой планирует внедрить правила для стройки деревянных многоэтажек — до 12 этажей, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Для этого до конца текущего года планируется внести изменения в строительные нормативы в области возведения сооружений из деревянных конструкций. Также разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе, рассказали в Минстрое.

В министерстве отметили, что для расширения возможностей использования деревянных конструкций в стройке в 2023 году планируется провести ряд исследований и опытов.

Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях нашей страны, отметили в министерстве. Этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания, добавили там.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Щепки взлетят: в России начнут строить деревянные многоэтажки

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