В 2024 году в РФ начнут строить деревянные многоэтажки
К 2024 году Минстрой планирует внедрить правила для стройки деревянных многоэтажек — до 12 этажей, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Для этого до конца текущего года планируется внести изменения в строительные нормативы в области возведения сооружений из деревянных конструкций. Также разрабатываются первые такие проекты, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской области, Карелии, Иркутской области и на Кавказе, рассказали в Минстрое.
В министерстве отметили, что для расширения возможностей использования деревянных конструкций в стройке в 2023 году планируется провести ряд исследований и опытов.
Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить практически в любых климатических условиях нашей страны, отметили в министерстве. Этот материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания, добавили там.
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