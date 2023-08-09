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Эксперт рассказал, за что может оштрафовать работодатель

Эксперт Ветерков: работника нельзя оштрафовать за опоздание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков 9 августа рассказал «Известиям», вправе ли работодатель привлекать работника к материальной ответственности, и в каких случаях это законно.

«На практике сотрудники часто сталкиваются со штрафами. Чаще всего сотрудников штрафуют за ненадлежащее выполнение обязанностей, опоздания, несоблюдение техники безопасности. Однако, данные случаи не являются основаниями для привлечения сотрудника к материальной ответственности, согласно ТК РФ», — сказал специалист.

По его словам, Трудовой кодекс допускает удержание с работника денежных средств только для погашения его задолженности перед работодателем.

«Это может происходить в двух случаях: если был выдан аванс, но сотрудник не отработал его. И второе — если специалист был в командировке, но не потратил и не вернул часть командировочных. Также организация может удержать часть денег из зарплаты, если ранее сотрудники бухгалтерии допустили ошибку в расчетах и выплатили работнику больше. Во всех других случаях штрафы будут незаконны. Стоит только отметить, что работодатель может лишить сотрудника премиальной части зарплаты за провинность. Или удержать часть выплаты, если работник не достиг целевых показателей, которые указаны в трудовом договоре. Но это может произойти только в том случае, если это прописано в локальном нормативном акте или трудовом договоре», — объяснил Ветерков.

Существуют случаи, когда сотрудник наносит вред имуществу работодателя. Тогда организация вправе вычитать из зарплаты такого работника часть в качестве компенсации в пределах его среднего месячного заработка, сообщил собеседник «Известий». При этом в некоторых случаях возможна и полная материальная ответственность трудящегося за нанесенный ущерб, добавил он.

«Но при этом следует соблюсти некоторые нюансы. Во-первых, должна быть создана комиссия, которая зафиксирует факт порчи имущества и определит сумму ущерба. Также необходимо провести расследование, чтобы доказать, что имущество пострадало именно от действия конкретного работника, а не ввиду других факторов. Во-вторых, сумма, которую работодатель может вычесть из оклада, не должна превышать 20% заработной платы в месяц», — сказал Ветерков.

Эксперт резюмировал, что даже если штрафы предусмотрены внутренними приказами или уставом компании, они всё равно противоречат ТК РФ. А значит, что если к сотруднику применено такое наказание, он может пожаловаться, и все инстанции будут на его стороне, подчеркнул Ветерков. В таком случае уже работодателю будет грозить штраф.

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Накануне эксперт по трудовому праву, юрист онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева рассказала «Известиям» о том, могут ли сотрудники рассчитывать на сокращенный рабочий день из-за жары.

Она отметила, что, согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие государственным нормам охраны труда. Подробно требования к микроклимату на работе изложены в санитарных правилах, утвержденными главным санитарным врачом РФ. Так, максимальная температура, при которой можно работать в помещении, по СанПиНу, — +28 градусов. Таким образом, по ее словам, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда на рабочем месте, однако об обязанности установки кондиционера в нормативных документах не говорится ничего.

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