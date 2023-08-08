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Юрист рассказала о положенных работникам послаблениях в жару

Юрист Нечаева: в жару сотрудникам полагаются дополнительные оплачиваемые перерывы
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Фото: Getty Images/simpson33
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В ряде регионов России установилась аномально жаркая погода. О том, могут ли сотрудники рассчитывать на сокращенный рабочий день из-за жары, и полагаются «Известиям» 8 августа рассказала эксперт по трудовому праву, юрист онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева.

Она отметила, что, согласно ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие государственным нормам охраны труда. Подробно требования к микроклимату на работе изложены в санитарных правилах, утвержденными главным санитарным врачом РФ. Так, максимальная температура, при которой можно работать в помещении, по СанПиНу, — +28 градусов.

Таким образом, по ее словам, работодатель должен обеспечить комфортные условия труда на рабочем месте, однако об обязанности установки кондиционера в нормативных документах не говорится ничего.

Нечаева рассказала, что при невозможности обеспечить установленные правилами условия труда до марта 2021 года работодатель должен был сокращать рабочее время при повышении температуры до +29 градусов на два часа, а при температуре +30,5 градуса — на четыре часа.

«Однако согласно новому постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы или отстраняет их от работы с сохранением двух третей от среднего заработка. Тем не менее Роспотребнадзор оставляет рекомендацию для работодателей по сокращению продолжительности рабочего дня в условиях некомфортной температуры, поэтому работодатель может принять и такое решение», — отметила юрист.

Если работодатель этого не делает, то для начала она посоветовала попробовать поговорить с руководством, четко изложив свою жалобу — есть вероятность, что руководство не знает или ранее не обращало внимание на проблему.

«Если же руководство не реагирует на устные претензии, переходите к претензиям в письменном виде, а при дальнейшем бездействии со стороны работодателя следует обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор, осуществляющие контроль за выполнением требований по охране труда, а также за соблюдением санитарных норм. Жалобы обычно направляются почтой на адрес, указанный на сайте регулятора», — посоветовала Нечаева.

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4 августа сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращение рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура. Документ, составленный вице-спикером ГД Борисом Чернышовым, предполагает, что работодатель по требованию работника будет обязан сократить рабочий день (смену) на один час при температуре воздуха +28,5 градуса, от +28,6 до +29 градусов — на два часа, а от +29,1 градуса — на четыре часа.

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