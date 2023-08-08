Мужчина провалился в открытый люк около канатной дороги в Москве
Мужчина упал в открытый люк возле канатной дороги на Воробьевых горах в Москве, об этом 8 августа сообщили «Известиям» очевидцы.
О состоянии пострадавшего информации нет. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
В середине июня в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 12-летней девочки-подростка, которая погибла при падении в канализационный колодец.
Девочка упала в люк, расположенный во дворе дома, где жила.