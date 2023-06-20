Дело возбудили после падения девочки в колодец в Хабаровском крае
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки-подростка, которая погибла при падении в канализационный колодец. Сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося.
Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СКР по региону, инцидент произошел в поселке Сита района имени Лазо 19 июня. Девочка провалилась в канализационный люк, расположенный во дворе дома, где она жила.
Следователи выехали на место происшествия, осмотрели его, назначили экспертизы, допросили свидетелей произошедшего.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».