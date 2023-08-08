Кто такие опекуны и какими правами и льготами они пользуются

Если гражданин в силу каких-либо факторов или обстоятельств не может самостоятельно обеспечить свои потребности и защитить свои права, ему назначают опекуна. Иногда это родственник подопечного, а бывает так, что опекун получает деньги за свою работу. Он распоряжается финансами подопечного и защищает его права перед законом. «Известия» объясняют, какие обязанности есть у опекуна и какие льготы ему положены.

Что такое опекунство и попечительство: разница

В обиходе понятия опекунства и приемной семьи часто путают. Однако с юридической точки зрения это разные статусы.

В случае усыновления или удочерения семья принимает ребенка на правах его кровной и получает все соответствующие права и обязанности. Ответственность опекуна, в свою очередь, ограничена определенным периодом времени. Кроме того, опекуны зачастую не имеют права распоряжаться имуществом подопечного.

Кроме того, существует смежное понятие попечительства. Попечитель, так же, как и опекун, представляет интересы подопечного перед законом. Различие заключается в том, что опекун обязан проживать вместе со своим подопечным и быть рядом с ним большую часть времени. В свою очередь попечитель может контролировать ситуацию только в тех случаях, которые оговорены судом или согласованы семьей.

Также попечитель назначается для защиты интересов семьи, а опекун — для конкретного человека.

В каких случаях человеку требуется опекун

Опекун может быть назначен как для несовершеннолетнего, так и для взрослого человека. Как правило, опекуна назначают для:

ребенка младше 14 лет, лишившегося родителей;

ребенка, родителям которого еще не исполнилось 16 лет;

взрослого человека, утратившего дееспособность.

Не только гибель родителей является условием для назначения опекуна. Уполномоченный человек будет назначен и в тех случаях, если родители попали в тюрьму, были лишены родительских прав или пропали без вести.

Недееспособность взрослого человека наступает вследствие расстройств психики, при которых он не может понимать значение своих действий или руководить ими.

Кто может стать опекуном в 2023 году

Опекуном может быть назначен родственник подопечного или стороннее лицо, достигшее возраста 18 лет.

Будущий опекун, если это не близкий родственник подопечного, обязательно должен пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение о возможности быть опекуном.

Препятствием для опекунства может стать:

лишение родительских прав;

наличие судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;

хронический алкоголизм или наркомания;

тяжелые заболевания;

союз, заключенный между лицами одного пола;

смена пола.

Финальное решение о назначении опекуна принимает орган опеки и попечительства.

Права опекуна в 2023 году

Перед тем, как стать опекуном, гражданин может бесплатно пройти психологическую подготовку. Став опекуном, он получает право:

участвовать от имени подопечного в юридических процедурах, обращаться в суд и другие госорганы;

заключать договоры от имени подопечного;

распоряжаться финансами подопечного;

решать судьбу недвижимости подопечного, согласуя с опекой;

бесплатно проживать в квартире подопечного;

определять, где и на какой основе будет учиться ребенок;

распределять маткапитал ребенка.

Какие льготы и выплаты положены опекунам в 2023 году

Как правило, опека устанавливается на безвозмездной основе. Однако между органом опеки и выбранным кандидатом заключается договор, в котором одним из условий может стать ежемесячная оплата обязательств. Обычно оплачивают опеку над детьми, но закон не запрещает оформить ее, если подопечный — взрослый.

Кроме того, опекун может получить разовое пособие за оформление опекунства над ребенком, размер которого определяется состоянием здоровья подопечного, его возраста, родственных связей. В общем случае размер единовременного пособия при передаче ребенка в семью — 22 909,03 рублей.

Также опекун автоматически становится получателем всех выплат и пособий на детей, которые назначаются государством. Подробнее о выплатах на ребенка можно узнать из отдельного материала «Известий».

Как и родитель, опекун может оформлять выплаты на детей и пользоваться всеми льготами по месту работы, которые назначаются семьям с детьми — в том числе, уйти в декретный отпуск, отказаться от сверхурочной работы, выхода в ночное время и командировок,

Если речь идет об уходе за престарелым человеком или инвалидом, опекуну полагается пособие от Социального фонда. При этом выплата назначается только тем опекунам, которые:

не получают заработную плату, в том числе по договору ГПХ и самозанятости;

не получают пенсию;

не получают пособие по безработице;

не получают оплату за опеку по договору.

Как отказаться от опеки в 2023 году

Прекратить опеку можно в любой момент, даже если речь идет о родственнике. Для этого нужно обратиться с заявлением в компетентный орган. После этого уполномоченные лица займутся поиском нового опекуна.

Ранее «Известия» рассказали, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в России в 2023 году.