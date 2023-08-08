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Кто такие опекуны и какими правами и льготами они пользуются

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Фото: ТАSS/picture alliance/Frank May
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Если гражданин в силу каких-либо факторов или обстоятельств не может самостоятельно обеспечить свои потребности и защитить свои права, ему назначают опекуна. Иногда это родственник подопечного, а бывает так, что опекун получает деньги за свою работу. Он распоряжается финансами подопечного и защищает его права перед законом. «Известия» объясняют, какие обязанности есть у опекуна и какие льготы ему положены.

Что такое опекунство и попечительство: разница

В обиходе понятия опекунства и приемной семьи часто путают. Однако с юридической точки зрения это разные статусы.

В случае усыновления или удочерения семья принимает ребенка на правах его кровной и получает все соответствующие права и обязанности. Ответственность опекуна, в свою очередь, ограничена определенным периодом времени. Кроме того, опекуны зачастую не имеют права распоряжаться имуществом подопечного.

Кроме того, существует смежное понятие попечительства. Попечитель, так же, как и опекун, представляет интересы подопечного перед законом. Различие заключается в том, что опекун обязан проживать вместе со своим подопечным и быть рядом с ним большую часть времени. В свою очередь попечитель может контролировать ситуацию только в тех случаях, которые оговорены судом или согласованы семьей.

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Также попечитель назначается для защиты интересов семьи, а опекун — для конкретного человека.

В каких случаях человеку требуется опекун

Опекун может быть назначен как для несовершеннолетнего, так и для взрослого человека. Как правило, опекуна назначают для:

  • ребенка младше 14 лет, лишившегося родителей;
  • ребенка, родителям которого еще не исполнилось 16 лет;
  • взрослого человека, утратившего дееспособность.

Не только гибель родителей является условием для назначения опекуна. Уполномоченный человек будет назначен и в тех случаях, если родители попали в тюрьму, были лишены родительских прав или пропали без вести.

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Недееспособность взрослого человека наступает вследствие расстройств психики, при которых он не может понимать значение своих действий или руководить ими.

Кто может стать опекуном в 2023 году

Опекуном может быть назначен родственник подопечного или стороннее лицо, достигшее возраста 18 лет.

Будущий опекун, если это не близкий родственник подопечного, обязательно должен пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение о возможности быть опекуном.

Препятствием для опекунства может стать:

  • лишение родительских прав;
  • наличие судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан;
  • хронический алкоголизм или наркомания;
  • тяжелые заболевания;
  • союз, заключенный между лицами одного пола;
  • смена пола.

Финальное решение о назначении опекуна принимает орган опеки и попечительства.

Права опекуна в 2023 году

Перед тем, как стать опекуном, гражданин может бесплатно пройти психологическую подготовку. Став опекуном, он получает право:

  • участвовать от имени подопечного в юридических процедурах, обращаться в суд и другие госорганы;
  • заключать договоры от имени подопечного;
  • распоряжаться финансами подопечного;
  • решать судьбу недвижимости подопечного, согласуя с опекой;
  • бесплатно проживать в квартире подопечного;
  • определять, где и на какой основе будет учиться ребенок;
  • распределять маткапитал ребенка.

Какие льготы и выплаты положены опекунам в 2023 году

Как правило, опека устанавливается на безвозмездной основе. Однако между органом опеки и выбранным кандидатом заключается договор, в котором одним из условий может стать ежемесячная оплата обязательств. Обычно оплачивают опеку над детьми, но закон не запрещает оформить ее, если подопечный — взрослый.

Кроме того, опекун может получить разовое пособие за оформление опекунства над ребенком, размер которого определяется состоянием здоровья подопечного, его возраста, родственных связей. В общем случае размер единовременного пособия при передаче ребенка в семью — 22 909,03 рублей.

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Также опекун автоматически становится получателем всех выплат и пособий на детей, которые назначаются государством. Подробнее о выплатах на ребенка можно узнать из отдельного материала «Известий».

Как и родитель, опекун может оформлять выплаты на детей и пользоваться всеми льготами по месту работы, которые назначаются семьям с детьми — в том числе, уйти в декретный отпуск, отказаться от сверхурочной работы, выхода в ночное время и командировок,

Если речь идет об уходе за престарелым человеком или инвалидом, опекуну полагается пособие от Социального фонда. При этом выплата назначается только тем опекунам, которые:

  • не получают заработную плату, в том числе по договору ГПХ и самозанятости;
  • не получают пенсию;
  • не получают пособие по безработице;
  • не получают оплату за опеку по договору.

Как отказаться от опеки в 2023 году

Прекратить опеку можно в любой момент, даже если речь идет о родственнике. Для этого нужно обратиться с заявлением в компетентный орган. После этого уполномоченные лица займутся поиском нового опекуна.

Ранее «Известия» рассказали, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в России в 2023 году.

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