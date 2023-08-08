Турист сломал позвоночник и несколько дней ждал помощи в Сибири

Мужчина 1964 года рождения сломал позвоночник после падения со склона и несколько дней ждал помощи. Об этом 8 августа сообщила объединенная дирекция «Заповедное Прибайкалье».

В организации рассказали, что двое мужчин проникли на территорию федерального заказника «Тофаларский», когда путешествовали по тайге в Курагинском районе Красноярского края.

Выяснилось, что они хотели помочь своему спутнику, который сорвался с тропинки и прокатился почти 150 м. У туристической группы не было возможности связаться со спасателями, к тому же они не зарегистрировали свой поход в МЧС.

«У туриста оказалось множество переломов, один из которых — очень серьезный, в грудном отделе позвоночника. Мужчина ждал помощи не одни сутки и при этом смог выжить. Эта ситуация должна еще раз напомнить всем поклонникам путешествий в условиях дикой природы о том, что такие походы не шутка», — заявил руководитель заказника «Тофаларский» Владимир Богатырь.

28 июля сообщалось, что спасатели в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали с перевала Цаннер двух сорвавшихся туристов, которые получили травмы. Их передали медикам, угрозы их жизни не было. Эвакуация остальных туристов из их группы была запланирована на следующий день.