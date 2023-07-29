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МЧС сообщило об эвакуации двух сорвавшихся в горах туристов в КБР

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Спасатели в горах Кабардино-Балкарии эвакуировали с перевала Цаннер двоих сорвавшихся туристов, которые получили травмы. Об этом 28 июля говорится в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

«В 14:25 мск поступила информация о том, что на перевале Цаннер (высота 3,7 тыс. м) в Черекском районе участники туристической группы попросили о помощи, поскольку в группе из шести человек два сорвались и получили телесные повреждения», — отметили в ведомстве.

Спасатели при помощи вертолета по состоянию на 19:10 эвакуировали двух пострадавших с перевала в альплагерь «Безенги». Они переданы медикам, угрозы жизни туристов нет.

Эвакуация остальных туристов запланирована на 29 июля, в светлое время суток.

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Ранее, 24 июля, в горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом. Группа состояла из пяти человек из Краснодарского края, свой маршрут они зарегистрировали в МЧС России.

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