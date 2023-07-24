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В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом

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Фото: Управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике
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Сложную поисково-спасательную операцию в течение 14 часов провели спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Успешное спасение пострадавшего и эвакуация группы туристов завершилась вечером 24 июля, рассказали в главном управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

«Вечером 23 июля поступило сообщение о том, что на маршруте при совершении пешего перехода из село Булунгу в село Безенги на высоте 2,5 тыс. м один участник из группы упал и получил многочисленные травмы», — сообщили на сайте ведомства.

Там уточняется, что группа туристов состояла из пяти человек из Краснодарского края, свой маршрут они зарегистрировали в МЧС России.

По словам спасателей, маршрут туристов был достаточно сложным — категории «3-А» (всего категорий сложности шесть, при этом пять из них делятся на подкатегории). Эвакуацию туристов проводили в пешем порядке, причем осложнялось движение труднодоступностью дороги в условиях тумана, дождя, камнепада и крутизны склонов.

13 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и три единицы техники позволили одному пострадавшему и четверым здоровым туристам к 18 часам вечера понедельника попасть в село Безенги. Там пострадавшему оказали первую медпомощь и отправили в Нальчик. Угрозы для жизни никого из тургруппы нет, резюмировали в МЧС.

9 июля региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило о застрявших на Эльбрусе из-за непогоды альпинистах. Всех их нашли и эвакуировали с высоты 3,8 тыс. м.

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