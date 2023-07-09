Спасатели эвакуировали застрявшую на Эльбрусе группу альпинистов

Застрявших на Эльбрусе из-за непогоды альпинистов нашли и эвакуировали. Об этом сообщило 9 июля региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 м, где от дальнейшей помощи они отказались», — уточнили спасатели в своем Telegram-канале.

Поисково-спасательные работы на Эльбрусе были завершены в 16:00 мск. В них участвовали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники.

В МЧС напомнили, что горы остаются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Во время туристических переходов надо быть максимально внимательными.

Группа из четырех альпинистов запросила помощь на Эльбрусе из-за погодных условий ранее в этот день. Туристы не смогли спуститься вниз и находились на высоте 5300 м.

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе, вершина находится на высоте 5642 м над уровнем моря.