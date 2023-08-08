В России начались продажи седана бизнес-класса Dongfeng Aeolus Shine Max

Компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор автомобилей концерна Dongfeng в России, объявила 8 августа о начале официальных продаж седана бизнес-класса Dongfeng Aeolus Shine Max. Цена на новинку начинается от 2 990 000 рублей.

Габариты седана: 4797 мм — длина, 1870 мм — ширина, 1475 мм — высота, а размер колесной базы составляет 2770 мм. Автомобиль оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса.

Автомобиль оснащен передними и боковыми подушками, а также шторками безопасности, ABS, ESP, камерой кругового обзора с HD-разрешением, 12 ультразвуковыми радарами и пятью радарами миллиметрового диапазона, позволяющими контролировать обстановку вокруг автомобиля в радиусе 200 м.

Aeolus Shine Max доступен в единственной комплектации Luxury. Покупатель может приобрести седан в одной из четырех цветовых схем — белой, серой, черной и синей.

Ранее, 31 июля, седан Buick Regal, который выпускается на предприятии SAIC General Motors в Китае для внутреннего рынка с 2017 года, представили после второго по счету обновления модели.

Рестайлинг подарил седану новую светодиодную оптику спереди и сзади, а также измененную переднюю «маску». Автомобиль будет поставляться с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 166 л.с. и двухлитровым турбодвигателем мощностью 233 л.с. на выбор. В паре с силовой установкой работает безальтернативная девятиступенчатая коробка передач.