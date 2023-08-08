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В Роскомнадзоре объяснили необходимость блокировки серых SIM-карт

Роскомнадзор: серые SIM-карты будут блокировать для борьбы с мошенничеством
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Фото: ТАСС/Paul Zinken
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Идентификация абонентов и блокировка неустановленных пользователей SIM-карт необходима для предотвращения правонарушений в Сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма. Об этом «Известиям» 8 августа сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Для предотвращения правонарушений в Сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма, в соответствии с законом № 319-ФЗ от 02.07.2021 года операторы должны идентифицировать абонентов в установленном порядке или прекратить оказание услуг связи для пользователей SIM-карт, по которым в базах данных оператора нет сведений об абонентах или они не актуальны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% содержат нарушения.

«Операторы связи продолжают проводить работы по верификации сведений и актуализации абонентских баз данных. В среднем за неделю корректируется около 3,1 млн записей об абонентах. Подключение операторов и проверка данных в системе продолжаются. SIM-карты неустановленных абонентов операторы связи в конечном итоге будут обязаны заблокировать.

При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить административная ответственность.

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Накануне сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых SIM-карт в августе.

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