Мурашко рассказал о планах перейти на новую систему оплаты труда медиков

В России планируется ввести новую систему оплату труда медицинских работников. Об этом 8 августа сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Сегодня именно отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотном режиме, в том числе изучаем опыт субъектов», — сказал он на брифинге в Уфе.

Мурашко также сообщил, что проект по цифровизации здравоохранения является одним из важных и системообразующих в отрасли. Он отметил, что ряд регионов уже много лет работает в таком режиме, в то время как другие еще не перешли на безбумажный оборот.

Ранее, 26 июля, опрос показал, что 40% россиян считают врачей самой недооцененной в зарплатном плане профессией. По мнению опрошенных, их доход должен составлять 130 тыс. рублей в месяц.

1 июля заработная плата в ряде российских регионов была повышена по решению местных властей. Надбавки ждали учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций. Новые меры поддержки анонсировали, в частности, в Московской области, где зарплату проиндексировали на 8−10%.