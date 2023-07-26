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Россияне назвали самые недооцененные в зарплатном плане профессии

Россияне рассказали, сколько должны зарабатывать воспитатели и продавцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие профессии россияне считают самыми недооцененными в зарплатном плане и сколько эти специалисты должны получать.

В исследовании приняли участие 2900 респондентов из всех регионов России. Результаты опроса появились в распоряжении «Известий» 26 июля.

Большая часть опрошенных россиян (44%), считает самой недооцененной в зарплатном плане профессию воспитателя. По мнению опрошенных, ее представители должны получать 98 тыс. рублей. 40% респондентов полагают, что незаслуженно мало зарабатывают врачи: их доход должен составлять 130 тыс. рублей в месяц. На третье место пользователи «Работа.ру» поставили профессию преподавателя (39%), чей справедливый доход — 117 тыс. рублей.

Каждый третий (33%) отметил, что недостаточно получают социальные работники: им стоит платить 99 тыс. рублей. По 24% респондентов ответили, что недостаточно высокая зарплата у ученых и инженеров: по мнению россиян, первым должны платить 125 тыс., а вторым — 123 тыс. рублей.

19% участников опроса отметили, что у продавцов незаслуженно низкий доход и он должен быть равен 94 тыс. рублей. 18% полагают, что грузчики должны получать больше — 89 тыс. рублей. Еще 16% респондентов отметили водителей и сообщили, что справедливая зарплата для таких специалистов — 110 тыс. рублей.

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В начале июня стало известно, что больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад). Как рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина, чаще остальных повысить зарплату планируют работодатели из сфер IT (64%), строительства и недвижимости (63%), non-food FMCG (61%) и розничной торговли (58%).

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