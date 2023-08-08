«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.

Сбербанк повысил ставки по ипотечным программам на 0,8 п.п. Об этом 8 августа говорится в официальном сообщении банка.



«Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам. При этом мы стремимся, чтобы приобретение жилья в ипотеку оставалось доступным для россиян», — заявил банк.



По данным на сайте банка, теперь минимальная ставка по ипотеке на квартиры в новостройках составляет 11,4%, а на жилье вторичного рынка — 11,7%.

Банк также уточняет, что ставки не изменятся для программ, предусматривающих государственную поддержку. Организация также отмечает, что на них приходится больше половины всех выданных кредитов.

Ранее, 21 июля, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 1 п.п., до 8,5% с 24 июля. В связи с этим российские банки активно повышают ставки как по депозитам, так и по программам кредитования.