В Дюссельдорфе 13 тыс. жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Около 13 тыс. человек были срочно эвакуированы из своих домов в районе Дюссельдорфа на западе Германии после обнаружения американской бомбы, оставшейся со времен Второй мировой войны. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил The Brussels Times со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу.

По данным журнала, бомба была обнаружена во время работ на территории, которая находится рядом с городским зоопарком. Снаряд весом в 100 кг должны были обезвредить еще в ночь с воскресенья на понедельник.

Как сообщили на странице города в социальной сети Х (бывший Twitter), движение транспорта вблизи места проведения работ приостановлено.

14 апреля в Германии в Дрездене во время земляных работ в районе Фридрихштадт обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Потребовалась эвакуация 15 тыс. человек, в том числе постояльцев двух домов престарелых. Устройство весило 250 кг.