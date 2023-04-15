В Дрездене эвакуировали 15 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Дрездене эвакуируют 15 тыс. человек, в том числе постояльцев двух домов престарелых, из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом 15 апреля сообщает Bild со ссылкой на сообщение полиции.

Взрывное устройство обнаружили в районе Фридрихштадт в Дрездене 14 апреля во время земляных работ на углу улиц Цвикауэр-штрассе и Глаухауер-штрассе. Уже на месте специалисты по артиллерии исследовали устройство и пришли к выводу, что бомба взведена.

«Это 250-килограммовая авиабомба американской разработки. Она оснащена задним взрывателем и должна быть обезврежена на месте», — передает издание слова представителя полиции.

Процесс обезвреживания бомбы замедляется из-за жителей, некоторые из них еще не покинули запретную зону. Дело в том, что специалисты смогут начать работу, только когда все горожане уедут.

«Экстренные службы проверяют территорию примерно с 9:00 (10:00 мск), ходят от двери к двери и делают это. Снова и снова они встречают жителей, которые еще не покинули свои дома», — сообщают журналисты.

Еще один снаряд был обнаружен 13 апреля на строительной площадке в центре города Нойс в Германии: его вес также составлял 250 кг. Из-за опасной находки было изменено несколько автобусных маршрутов.