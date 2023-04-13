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В подмосковной Истре в лесу нашли гранатомет

В Германии эвакуированы до 6 тыс. людей из-за обнаружения британской бомбы

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Фото: Jörg Werth
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Из-за обнаружения бомбы британского производства в Германии эвакуированы до 6 тыс. человек. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание Bild.

Снаряд нашли утром в центре города Нойс в ходе осмотра строительной площадки, при котором было отмечено пять подозрительных участков. Наличие на одном из них неразорвавшейся бомбы подтвердилось.

Снаряд обезвредили, его вес составил 250 кг.

«Разлет осколков такой бомбы огромен, взрыв нанес бы разрушительные повреждения в радиусе 200 м», — рассказал один из экспертов по подрыву.

Из-за опасной находки было изменено несколько автобусных маршрутов, пишет REGNUM. Городские власти попросили автомобилистов объезжать участок в районе площади Alexianerplatz, отмечает сайт aif.ru.

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Ранее 13 апреля в подмосковной Истре в лесу нашли гранатомет. Как сообщает источник «Известий», ящик с оружием был обнаружен в районе СНТ «Квант» в деревне Деньково.

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